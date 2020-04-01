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Координационный штаб по защите населения: в Центральную районную больницу Гудауты никто не поступал

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18:39, 2 Апреля 2020
Координационный штаб по защите населения: в Центральную районную больницу Гудауты никто не поступал
Координационный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Координационный штаб по защите населения от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 2 апреля.

В сообщении подчеркивается: на данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента.

«За сутки в инфекционную больницу города Сухум обратилось два человека, был выставлен диагноз ОРВИ. В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал», – говорится в сообщении Штаба.

Также, продолжают поступать звонки в единый колл-центр: «За последние сутки обратилось более 250 человек по всей республике. Все звонки были обработаны, гражданам даны соответствующие рекомендации».

«Уважаемые граждане, благодарим вас за понимание и просим не покидать свои дома без острой необходимости. Таким образом, вы снижаете риск распространения коронавирусной инфекции», – отмечает Штаб.

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