Координационный штаб по защите населения: в Центральную районную больницу Гудауты никто не поступал

Координационный штаб по защите населения от коронавируса информирует…



Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Координационный штаб по защите населения от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 2 апреля.



В сообщении подчеркивается: на данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента.



«За сутки в инфекционную больницу города Сухум обратилось два человека, был выставлен диагноз ОРВИ. В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал», – говорится в сообщении Штаба.



Также, продолжают поступать звонки в единый колл-центр: «За последние сутки обратилось более 250 человек по всей республике. Все звонки были обработаны, гражданам даны соответствующие рекомендации».



«Уважаемые граждане, благодарим вас за понимание и просим не покидать свои дома без острой необходимости. Таким образом, вы снижаете риск распространения коронавирусной инфекции», – отмечает Штаб.

