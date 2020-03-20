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Координационный штаб по защите населения от коронавируса убедительно просит граждан оставаться дома
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19:33, 27 Марта 2020
Координационный штаб по защите населения от коронавируса выступил с обращением.
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария распространил официальное сообщение.
В тексте сообщения говорится:
«На сегодняшний день в Республике Абхазия введено чрезвычайное положение. Эти меры приняты не просто так, а потому как наши граждане не соблюдают карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было изолировать жителей страны друг от друга и от мест массового скопления. Введённое ЧП это и подразумевает.
Убедительная просьба ко всем гражданам республики оставаться дома, не посещать места массового скопления, это – свадьбы, похороны. Выходить на улицу только по необходимости.
Мы не говорим о том, что есть вспышка коронавируса. На данном этапе нет зарегистрированных случаев.
Также хочется отметить, что совместно с медиками нашей страны прорабатываются этапы маршрутизации больных в случае выявления вспышки. В период с 26 по 27 текущего месяца в инфекционной больнице находились порядка 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но после проведения тестов ни у одного человека заражение не подтвердилось.
От лица всего медицинского сообщества и Министерства здравоохранения и социального обеспечения призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности, просим носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и избегать места массового скопления граждан».
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария распространил официальное сообщение.
В тексте сообщения говорится:
«На сегодняшний день в Республике Абхазия введено чрезвычайное положение. Эти меры приняты не просто так, а потому как наши граждане не соблюдают карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было изолировать жителей страны друг от друга и от мест массового скопления. Введённое ЧП это и подразумевает.
Убедительная просьба ко всем гражданам республики оставаться дома, не посещать места массового скопления, это – свадьбы, похороны. Выходить на улицу только по необходимости.
Мы не говорим о том, что есть вспышка коронавируса. На данном этапе нет зарегистрированных случаев.
Также хочется отметить, что совместно с медиками нашей страны прорабатываются этапы маршрутизации больных в случае выявления вспышки. В период с 26 по 27 текущего месяца в инфекционной больнице находились порядка 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но после проведения тестов ни у одного человека заражение не подтвердилось.
От лица всего медицинского сообщества и Министерства здравоохранения и социального обеспечения призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности, просим носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и избегать места массового скопления граждан».
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