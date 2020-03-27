19:00, 1 Апреля 2020 60
18:07, 1 Апреля 2020 240
18:02, 1 Апреля 2020 283
16:00, 1 Апреля 2020 50
14:54, 1 Апреля 2020 2450
14:31, 1 Апреля 2020 309
14:16, 1 Апреля 2020 372
12:56, 1 Апреля 2020 301
12:10, 1 Апреля 2020 251
22:39, 31 Марта 2020 788
22:37, 31 Марта 2020 681
19:23, 31 Марта 2020 904
18:11, 31 Марта 2020 903
18:01, 31 Марта 2020 961
17:56, 31 Марта 2020 642
17:44, 31 Марта 2020 808
16:37, 31 Марта 2020 723
15:02, 31 Марта 2020 769
14:50, 31 Марта 2020 790
14:28, 31 Марта 2020 1025
14:07, 31 Марта 2020 1038
13:19, 31 Марта 2020 393
13:01, 31 Марта 2020 1205
12:30, 31 Марта 2020 882
22:04, 30 Марта 2020 1204
Популярное
27.03.2020 2403
27.03.2020 2184
28.03.2020 1967
25.03.2020 1957
27.03.2020 1798
26.03.2020 1725
27.03.2020 1700
27.03.2020 1687
Координационным штабом по защите населения от коронавируса рассматривается вопрос о введении в стране комендантского часа
258
18:02, 1 Апреля 2020
А также введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба обратился к гражданам Абхазии:
«Уважаемые граждане Республики Абхазия!
Как вы знаете, весь мир охвачен пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших уже превысило 800 тысяч человек. К сожалению, высок процент смертности, особенно среди пожилых людей, во всем мире погибших более 40 тысяч человек.
Правительства многих стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, предпринимают самые жёсткие и решительные меры для недопущения распространения инфекции.
Эти меры меняют привычный образ жизни, сказываются на правах и свободах граждан, наносят ущерб экономике, - но они необходимы, ибо на кону – жизнь и здоровье людей.
Руководством страны приняты профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, в том числе ограничения коснулись режима пересечения государственной границы, запрещен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса, вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе, для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок.
Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.
Просим всех граждан и жителей Абхазии с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам».
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба обратился к гражданам Абхазии:
«Уважаемые граждане Республики Абхазия!
Как вы знаете, весь мир охвачен пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших уже превысило 800 тысяч человек. К сожалению, высок процент смертности, особенно среди пожилых людей, во всем мире погибших более 40 тысяч человек.
Правительства многих стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, предпринимают самые жёсткие и решительные меры для недопущения распространения инфекции.
Эти меры меняют привычный образ жизни, сказываются на правах и свободах граждан, наносят ущерб экономике, - но они необходимы, ибо на кону – жизнь и здоровье людей.
Руководством страны приняты профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, в том числе ограничения коснулись режима пересечения государственной границы, запрещен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса, вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе, для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок.
Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.
Просим всех граждан и жителей Абхазии с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.