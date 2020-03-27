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Координационным штабом по защите населения от коронавируса рассматривается вопрос о введении в стране комендантского часа

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18:02, 1 Апреля 2020
Координационным штабом по защите населения от коронавируса рассматривается вопрос о введении в стране комендантского часа
А также введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.

Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба обратился к гражданам Абхазии:

«Уважаемые граждане Республики Абхазия!
Как вы знаете, весь мир охвачен пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших уже превысило 800 тысяч человек. К сожалению, высок процент смертности, особенно среди пожилых людей, во всем мире погибших более 40 тысяч человек.

Правительства многих стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, предпринимают самые жёсткие и решительные меры для недопущения распространения инфекции.
Эти меры меняют привычный образ жизни, сказываются на правах и свободах граждан, наносят ущерб экономике, - но они необходимы, ибо на кону – жизнь и здоровье людей.
Руководством страны приняты профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, в том числе ограничения коснулись режима пересечения государственной границы, запрещен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса, вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы (въезд-выезд), в том числе, для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок.
Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы.

Просим всех граждан и жителей Абхазии с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам».

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