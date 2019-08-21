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Концерт, посвященный Дню международного признания независимости Республики Абхазия, прошел в Сухуме
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22:03, 26 Августа 2019
В концерте принял участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и госансамбли Абхазии.
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялся концерт, посвященный Дню международного признания независимости Республики Абхазия. На сцене филармонии выступили Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и госансамбли Абхазии.
Поздравив гостей вечера с Днем международного признания Республики Абхазия, министр иностранных дел Даур Кове отметил: «26 августа – это особая дата становления на международной арене государственности Республики Абхазия. Признание Абхазии нашим стратегическим партнером, Россией, стало катализатором создания прочных основ демократического устройства государства и позволило построить эффективную систему современного развития страны. История независимости Абхазии – это не только стремление к утверждению справедливости и общечеловеческих ценностей, но также история героической борьбы за самое фундаментальное из человеческих прав – право свободы - самому вершить свою судьбу. Сегодня Республика Абхазия уверенно продвигается вперед по пути преобразований, решает сложные задачи социально-экономического развития, успешно расширяет международные контакты. Во многом благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия решает сложные задачи, стоящие перед ней. Положительная динамика двусторонних отношений позволяет в полной мере говорить о реализации скоординированной внешнеполитической деятельности. В Абхазии высоко ценят партнерские отношения с Россией. Я убежден, что наши страны и впредь будут следовать доброй традиции укрепления дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами!»
Присоединяясь к поздравлению, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин подчеркнул: «Сегодня мы отмечаем важную дату в истории наших двусторонних отношений - 11 годовщину признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия. Время неумолимо бежит вперед, меняются лица, но накопленный за эти годы позитивный багаж не только остается, но и приумножается. День 26 августа 2008 года навсегда вошел в историю Абхазии как момент исторической справедливости. Это было долгожданное событие для всего абхазского народа, перенесшего все тяготы и лишения войны с грузинским агрессором. Предшествовавшие трагические августовские дни 2008 года дали России понять, что Грузия ещё вынашивает реваншистские планы. Российская Федерация поступила по совести и справедливости, ибо попросту не могла поступить иначе со своими братскими народами. Впоследствии Абхазию признали другие государства. Уверен, что процесс признания продолжится».
Концерт, посвященный Дню международного признания независимости Республики Абхазия организован Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА при поддержке коллег из Российской федерации в рамках проекта «Культурные сезоны Россия- Абхазия 2019».
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялся концерт, посвященный Дню международного признания независимости Республики Абхазия. На сцене филармонии выступили Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и госансамбли Абхазии.
Поздравив гостей вечера с Днем международного признания Республики Абхазия, министр иностранных дел Даур Кове отметил: «26 августа – это особая дата становления на международной арене государственности Республики Абхазия. Признание Абхазии нашим стратегическим партнером, Россией, стало катализатором создания прочных основ демократического устройства государства и позволило построить эффективную систему современного развития страны. История независимости Абхазии – это не только стремление к утверждению справедливости и общечеловеческих ценностей, но также история героической борьбы за самое фундаментальное из человеческих прав – право свободы - самому вершить свою судьбу. Сегодня Республика Абхазия уверенно продвигается вперед по пути преобразований, решает сложные задачи социально-экономического развития, успешно расширяет международные контакты. Во многом благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия решает сложные задачи, стоящие перед ней. Положительная динамика двусторонних отношений позволяет в полной мере говорить о реализации скоординированной внешнеполитической деятельности. В Абхазии высоко ценят партнерские отношения с Россией. Я убежден, что наши страны и впредь будут следовать доброй традиции укрепления дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами!»
Присоединяясь к поздравлению, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин подчеркнул: «Сегодня мы отмечаем важную дату в истории наших двусторонних отношений - 11 годовщину признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия. Время неумолимо бежит вперед, меняются лица, но накопленный за эти годы позитивный багаж не только остается, но и приумножается. День 26 августа 2008 года навсегда вошел в историю Абхазии как момент исторической справедливости. Это было долгожданное событие для всего абхазского народа, перенесшего все тяготы и лишения войны с грузинским агрессором. Предшествовавшие трагические августовские дни 2008 года дали России понять, что Грузия ещё вынашивает реваншистские планы. Российская Федерация поступила по совести и справедливости, ибо попросту не могла поступить иначе со своими братскими народами. Впоследствии Абхазию признали другие государства. Уверен, что процесс признания продолжится».
Концерт, посвященный Дню международного признания независимости Республики Абхазия организован Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА при поддержке коллег из Российской федерации в рамках проекта «Культурные сезоны Россия- Абхазия 2019».
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