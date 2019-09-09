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Константин Затулин поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах в Абхазии

11:10, 11 Сентября 2019
Константин Затулин поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах в Абхазии
«Впереди много дел, в которых Вы можете рассчитывать на поддержку в России», - говорится в поздравительной телеграмме.

Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Депутат Государственной Думы от Сочи Константин Затулин поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с победой на выборах.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Мы желаем Вам и всему абхазскому народу, всему многонациональному населению Абхазии объединения усилий в главной борьбе за мирное развитие и процветание республики. Впереди много дел, в которых Вы можете рассчитывать на поддержку в России».

При этом парламентарий отметил, что на трудном пути восстановления государства после кровопролитной войны, нет лёгких путей и решений.

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