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Константин Затулин поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах в Абхазии
11:10, 11 Сентября 2019
«Впереди много дел, в которых Вы можете рассчитывать на поддержку в России», - говорится в поздравительной телеграмме.
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Депутат Государственной Думы от Сочи Константин Затулин поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с победой на выборах.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Мы желаем Вам и всему абхазскому народу, всему многонациональному населению Абхазии объединения усилий в главной борьбе за мирное развитие и процветание республики. Впереди много дел, в которых Вы можете рассчитывать на поддержку в России».
При этом парламентарий отметил, что на трудном пути восстановления государства после кровопролитной войны, нет лёгких путей и решений.
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Депутат Государственной Думы от Сочи Константин Затулин поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с победой на выборах.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Мы желаем Вам и всему абхазскому народу, всему многонациональному населению Абхазии объединения усилий в главной борьбе за мирное развитие и процветание республики. Впереди много дел, в которых Вы можете рассчитывать на поддержку в России».
При этом парламентарий отметил, что на трудном пути восстановления государства после кровопролитной войны, нет лёгких путей и решений.
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