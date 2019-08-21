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Константин Затулин: эти выборы не сопровождались нарушениями, и это мы утверждаем
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12:06, 26 Августа 2019
Международные наблюдатели из России – представители Государственной Думы РФ прокомментировали ход выборов Президента Абхазии.
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс-центре ЦИК на пресс-конференции международные наблюдатели из России – представители Государственной Думы РФ прокомментировали ход выборов Президента Абхазии.
Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин от лица делегации сообщил: «В числе наблюдателей было 8 депутатов Государственной Думы РФ, 7 из которых входили в делегацию, утвержденную распоряжением Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Таким образом, мы составляли представительную часть 60 международных наблюдателей. Вместе с сотрудниками аппарата, были зарегистрированы 1 000 человек – люди, делегированные Госдумой РФ».
Затулин подтвердил информацию о втором туре выборов: «Мы знаем, что второй тур неизбежен, он будет проведен 8 сентября. Во второй тур пошел Президент Рауль Хаджимба, и на данный момент решается судьба второго участника второго тура, то ли это будет Алхас Квициния, то ли господин Олег Аршба».
При этом Затулин подчеркнул: «В первую очередь, наша миссия в том, чтобы удостоверить - выборы прошли честно и не сопровождались нарушениями. И это мы сейчас утверждаем. Наши депутаты участвовали в наблюдении за выборами в большинстве районов, посетили в общей сложности 36 участков в ходе вчерашнего дня».
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс-центре ЦИК на пресс-конференции международные наблюдатели из России – представители Государственной Думы РФ прокомментировали ход выборов Президента Абхазии.
Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин от лица делегации сообщил: «В числе наблюдателей было 8 депутатов Государственной Думы РФ, 7 из которых входили в делегацию, утвержденную распоряжением Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Таким образом, мы составляли представительную часть 60 международных наблюдателей. Вместе с сотрудниками аппарата, были зарегистрированы 1 000 человек – люди, делегированные Госдумой РФ».
Затулин подтвердил информацию о втором туре выборов: «Мы знаем, что второй тур неизбежен, он будет проведен 8 сентября. Во второй тур пошел Президент Рауль Хаджимба, и на данный момент решается судьба второго участника второго тура, то ли это будет Алхас Квициния, то ли господин Олег Аршба».
При этом Затулин подчеркнул: «В первую очередь, наша миссия в том, чтобы удостоверить - выборы прошли честно и не сопровождались нарушениями. И это мы сейчас утверждаем. Наши депутаты участвовали в наблюдении за выборами в большинстве районов, посетили в общей сложности 36 участков в ходе вчерашнего дня».
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