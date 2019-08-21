Константин Затулин: эти выборы не сопровождались нарушениями, и это мы утверждаем

Международные наблюдатели из России – представители Государственной Думы РФ прокомментировали ход выборов Президента Абхазии.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс-центре ЦИК на пресс-конференции международные наблюдатели из России – представители Государственной Думы РФ прокомментировали ход выборов Президента Абхазии.



Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин от лица делегации сообщил: «В числе наблюдателей было 8 депутатов Государственной Думы РФ, 7 из которых входили в делегацию, утвержденную распоряжением Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Таким образом, мы составляли представительную часть 60 международных наблюдателей. Вместе с сотрудниками аппарата, были зарегистрированы 1 000 человек – люди, делегированные Госдумой РФ».



Затулин подтвердил информацию о втором туре выборов: «Мы знаем, что второй тур неизбежен, он будет проведен 8 сентября. Во второй тур пошел Президент Рауль Хаджимба, и на данный момент решается судьба второго участника второго тура, то ли это будет Алхас Квициния, то ли господин Олег Аршба».



При этом Затулин подчеркнул: «В первую очередь, наша миссия в том, чтобы удостоверить - выборы прошли честно и не сопровождались нарушениями. И это мы сейчас утверждаем. Наши депутаты участвовали в наблюдении за выборами в большинстве районов, посетили в общей сложности 36 участков в ходе вчерашнего дня».

