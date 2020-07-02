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Комиссия по вопросам гуманитарной помощи возобновила работу
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18:02, 9 Июля 2020
В Кабмине прошло первое заседание комиссии в обновлённом составе.
Сухум.9 июля. Апсныпресс. Прошло первое заседание комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров в обновлённом составе под председательством вице-премьера, министра финансов Владимира Делба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Представители комиссии рассмотрели несколько вопросов о присвоении грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам, статуса гуманитарного.
С целью усиления координации и повышения эффективности работы согласно вновь сформированной комиссии в её состав вошли представители ранее созданного при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Общественного совета по гуманитарной помощи и контролю за ее распределением, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии Азамат Багателия, член Правления РОО «Московская абхазская диаспора» Инна Барчан, заместитель директора Сухумского Дома Юношества
Аида Ладария.
Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров действует с 2003 года и осуществляет координацию на государственном уровне деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гуманитарной помощи, поступающей в Республику Абхазия, а также принимает в установленном порядке решения об отнесении грузов, поступающих из-за рубежа на безвозмездной основе, к гуманитарной помощи.
Повестки заседаний формируются на основании поступающих в секретариат комиссии обращений. Заседания будут проходить по мере формирования списка подлежащих рассмотрению вопросов.
Сухум.9 июля. Апсныпресс. Прошло первое заседание комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров в обновлённом составе под председательством вице-премьера, министра финансов Владимира Делба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Представители комиссии рассмотрели несколько вопросов о присвоении грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам, статуса гуманитарного.
С целью усиления координации и повышения эффективности работы согласно вновь сформированной комиссии в её состав вошли представители ранее созданного при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Общественного совета по гуманитарной помощи и контролю за ее распределением, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии Азамат Багателия, член Правления РОО «Московская абхазская диаспора» Инна Барчан, заместитель директора Сухумского Дома Юношества
Аида Ладария.
Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров действует с 2003 года и осуществляет координацию на государственном уровне деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гуманитарной помощи, поступающей в Республику Абхазия, а также принимает в установленном порядке решения об отнесении грузов, поступающих из-за рубежа на безвозмездной основе, к гуманитарной помощи.
Повестки заседаний формируются на основании поступающих в секретариат комиссии обращений. Заседания будут проходить по мере формирования списка подлежащих рассмотрению вопросов.
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