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Команда Минобороны Абхазии заняла первое место в товарищеской встрече по волейболу
12:30, 24 Февраля 2020
Товарищеские встречи по волейболу между командами министерств обороны Абхазии и России прошли в Сухуме.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. В честь Дня защитника Отечества прошли товарищеские встречи по волейболу между командами Министерства обороны Республики Абхазия, 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Товарищеские встречи проходили в г. Сухум, в спортивном комплексе им. С.В. Багапш.
По итогам встреч первое место одержала команда Министерства обороны Республики Абхазия, второе место у команды Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и на третьем - команда 7-й военной базы МО РФ.
Организатор мероприятия, подполковник Артур Дохоян отметил важность товарищеских встреч: «Подобного рода спортивные мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимодействия между военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации».
Все команды были отмечены спортивным кубком и грамотами Министерства обороны.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. В честь Дня защитника Отечества прошли товарищеские встречи по волейболу между командами Министерства обороны Республики Абхазия, 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Товарищеские встречи проходили в г. Сухум, в спортивном комплексе им. С.В. Багапш.
По итогам встреч первое место одержала команда Министерства обороны Республики Абхазия, второе место у команды Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и на третьем - команда 7-й военной базы МО РФ.
Организатор мероприятия, подполковник Артур Дохоян отметил важность товарищеских встреч: «Подобного рода спортивные мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимодействия между военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации».
Все команды были отмечены спортивным кубком и грамотами Министерства обороны.
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