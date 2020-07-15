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Команда «Аиааира» стала чемпионом среди дворовых команд столицы
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12:07, 22 Июля 2020
Команда «Аиааира» одержала победу со счетом 3:2.
Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Завершился ежегодный традиционный чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд г. Сухум.
В матче за третье место победила команда «Ливерпуль».
В финале встретились команды «Чёрное море» и «Аиааира». Со счётом 3:2 победу одержала команда «Аиааира». Победители и призёры были награждены кубками, грамотами и денежными призами.
В соревнованиях, которые длились неделю (с 15 по 21 июля), приняли участие 10 команд г. Сухум.
Организатор чемпионата – Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации Сухума.
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