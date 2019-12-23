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Коллективу Военной прокуратуры Абхазии представлен военный прокурор
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16:01, 25 Декабря 2019
На должность военного прокурора Абхазии назначен Руслан Тарба.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба представил коллективу Военной прокуратуры Абхазии, назначенного на должность военного прокурора – Руслана Тарба. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
До назначения на должность военного прокурора Руслан Тарба работал заместителем военного прокурора Абхазии. В соответствии с Законом «О Прокуратуре РА» военный прокурор Республики Абхазия одновременно является заместителем Генерального прокурора РА.
Как отмечается в сообщении, в течение нескольких рабочих дней, вновь назначенный прокурор должен представить Генеральному прокурору РА кандидатуру на вакантное место заместителя военного прокурора Абхазии.
(АП): Тарба Руслан Борисович родился 15 января 1975 года в г. Ткуарчал.
В 1992 году окончил среднюю школу с. Джгярда Очамчырского района.
В том же году поступил и в 1998 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «юриспруденция».
С 1998 по 1999 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры РА с 1999 года, в различных должностях от следователя до помощника военного прокурора РА.
19 мая 2016 года приказом Генерального прокурора Абхазии назначен на должность заместителя военного прокурора РА.
За период службы награжден медалями Министерства обороны РА за «Военную доблесть», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степеней, «За освобождение Кодора».
Приказом Генерального прокурора РА награжден медалью «25 лет Прокуратуре РА», награжден нагрудными знаками «Почетный работник Прокуратуры РА», «За безупречную службу».
Звание – полковник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба представил коллективу Военной прокуратуры Абхазии, назначенного на должность военного прокурора – Руслана Тарба. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
До назначения на должность военного прокурора Руслан Тарба работал заместителем военного прокурора Абхазии. В соответствии с Законом «О Прокуратуре РА» военный прокурор Республики Абхазия одновременно является заместителем Генерального прокурора РА.
Как отмечается в сообщении, в течение нескольких рабочих дней, вновь назначенный прокурор должен представить Генеральному прокурору РА кандидатуру на вакантное место заместителя военного прокурора Абхазии.
(АП): Тарба Руслан Борисович родился 15 января 1975 года в г. Ткуарчал.
В 1992 году окончил среднюю школу с. Джгярда Очамчырского района.
В том же году поступил и в 1998 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «юриспруденция».
С 1998 по 1999 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры РА с 1999 года, в различных должностях от следователя до помощника военного прокурора РА.
19 мая 2016 года приказом Генерального прокурора Абхазии назначен на должность заместителя военного прокурора РА.
За период службы награжден медалями Министерства обороны РА за «Военную доблесть», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степеней, «За освобождение Кодора».
Приказом Генерального прокурора РА награжден медалью «25 лет Прокуратуре РА», награжден нагрудными знаками «Почетный работник Прокуратуры РА», «За безупречную службу».
Звание – полковник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
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