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Коллективу РУП «Черноморэнерго» представили нового руководителя

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16:07, 20 Июля 2020
Коллективу РУП «Черноморэнерго» представили нового руководителя
Приказом министра экономики Михаил Логуа назначен генеральным директором РУП «Черноморэнерго».

Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу РУП «Черноморэнерго» нового руководителя Михаила Логуа, сообщает пресс-служба Минэкономики. Кристина Озган отметила большой опыт и знания Михаила Валерьевича, полученные им за годы работы на ответственных государственных должностях.

«Энергетическая отрасль - одна из важнейших отраслей республики, от которой зависит практически вся экономика и ее будущее. Отрасль сегодня находится в тяжелой экономической ситуации, несмотря на то, что были попытки исправить её. Тот финансовый ресурс, которым располагает на сегодняшний день республика, недостаточен для того, чтобы привести отрасль в порядок», - сказала она.

Кристина Озган отметила, что общий объем потребления электроэнергии в Абхазии составляет - 1,7 млрд кВт/ч. Собираемость оплаты за потребленную электроэнергию крайне низкая и составляет около 700 млн рублей в год, тогда как задолженность потребителей перед предприятием - порядка 2,2 млрд рублей. По ее мнению, эти цифры характеризуют объем работы и задачи, которые стоят перед новым руководителем.

«На сегодняшний день отсутствует концепция развития отрасли. В 2016 году бывший руководитель Аслан Басария провел работу по формированию такой концепции. Но, к сожалению, за прошедший период Кабинет Министров так и не рассмотрел, и не одобрил ее. Прошу Вас уделить внимание этому вопросу», - обратилась она к Михаилу Логуа.

Вице-премьер, министр экономики поблагодарила бывшего руководителя предприятия Аслана Басария, отметила его профессиональные качества и вклад в развитие отрасли.

В свою очередь, новый гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа поблагодарил руководство республики в лице вице-премьера, министра экономики за оказанное доверие и отметил, что только при поддержке руководства и с помощью слаженной работы всего коллектива возможно достичь необходимых для страны результатов работы.

«Задачи стоят сложные, но мы обязаны их решить», - подчеркнул он.

Бывший гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария отметил, что проведена созидательная работа и выразил надежду на то, что коллектив поддержит новое руководство.

«Все энергетики все послевоенные годы были ориентированы на то, что энергосистема будет оставаться национальной. Очень надеемся на Вас в этом вопросе. Нужно идти вперед и я думаю, что нас ждут очень большие достижения в энергетической отрасли», - отметил он.

Также Аслан Басария поблагодарил Кристину Озган за взаимодействие и высокую оценку его работы.

В завершение Кристина Озган отметила оперативную работу и командный дух в коллективе РУП «Черноморэнерго».

«В отличие от многих других компаний, где рабочий режим спокойный, вы всегда работаете в режиме ЧП. Вам за это огромное спасибо», - сказала она энергетикам.

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