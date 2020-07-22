Коллективу Рицинского реликтового национального парка представили нового руководителя.

Распоряжением, подписанным премьер-министром 23 июля, директором Рицинского реликтового национального парка назначен Адамур Багателия.



Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка (РРНП) нового руководителя.



Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.



«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, в каком мы видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, кроме того, что приносит пользу парку», - сказала она.



Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что национальный парк является «субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, который имеет большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности».



Кристина Озган указала на необходимость строгого учета и контроля в РРНП.



Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, РРНП достигнет хороших результатов в работе.



