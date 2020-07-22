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Коллективу Рицинского реликтового национального парка представили нового руководителя.
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13:19, 27 Июля 2020
Распоряжением, подписанным премьер-министром 23 июля, директором Рицинского реликтового национального парка назначен Адамур Багателия.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка (РРНП) нового руководителя.
Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.
«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, в каком мы видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, кроме того, что приносит пользу парку», - сказала она.
Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что национальный парк является «субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, который имеет большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности».
Кристина Озган указала на необходимость строгого учета и контроля в РРНП.
Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, РРНП достигнет хороших результатов в работе.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка (РРНП) нового руководителя.
Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.
«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, в каком мы видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, кроме того, что приносит пользу парку», - сказала она.
Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что национальный парк является «субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, который имеет большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности».
Кристина Озган указала на необходимость строгого учета и контроля в РРНП.
Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, РРНП достигнет хороших результатов в работе.
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