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Коллективу Минсельхоза представлен новый руководитель
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15:45, 23 Июня 2020
Указом Президента РА первый вице-премьер Беслан Джопуа назначен министром сельского хозяйства.
Сухум. 23 июня. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба представил коллективу Министерства сельского хозяйства нового руководителя Беслана Джопуа.
При этом, Бадра Гунба сказал: «Назначение первого вице-премьера на должность руководителя Минсельхоза, безусловно, говорит о включении деятельности ведомства в список приоритетных направлений государственной политики. На принципиально новом уровне, обладая портфелем первого вице-премьера, глава Министерства совместно с коллективом сможет работать над улучшением общих условий функционирования сельского хозяйства, совершенствованием форм и механизмов государственной поддержки в целях повышения доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, технической и технологической модернизацией отрасли, обеспечением эффективного использования земли и иных природных ресурсов».
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа обратился к коллективу Министерства: «Вложив все силы и средства, стараясь применять современные агротехнические приёмы, мы должны сохранить те ресурсы, которые у нас есть и качественно приумножить результаты работы. Совместно с вами и с теми сотрудниками Минсельхоза, которые живут и трудятся в сёлах, мы постараемся планомерно возрождать основные направления сельского хозяйства, улучшать качество работы в агроотрасли».
Бадра Гунба и Беслан Джопуа выразили экс-министру благодарность за проделанный труд. Со своей стороны, Амиран Какалия поблагодарил бывших коллег и пожелал Беслану Джопуа удачи в работе.
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