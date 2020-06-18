Коллективу Министерства просвещения и языковой политики представили нового руководителя

Указом Президента Абхазии министром просвещения и языковой политики назначен Инал Габлия.



Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Министерства просвещения и языковой политики нового министра Инала Габлия.



Обращаясь к коллективу ведомства, Бадра Гунба отметил работу экс-министра. «Уверен, что опыт и знания Адгура Паатовича в данной сфере будут востребованы в дальнейшем. Выражаем ему большую благодарность. Прошу коллектив оказать поддержу вновь назначенному главе ведомства и продолжать повышать качество образования в Абхазии»,- подчеркнул Гунба.



В свою очередь Инал Габлия выразил благодарность Правительству за оказанное доверие и отметил: «Я знаком с проблемами учащихся. Совместно с коллективом будем стремиться находить новые подходы к решению задач, возлагаемых руководством страны. Не сомневаюсь, что всё у нас с вами получится. Теперь перед ведомством стоят и вопросы развития абхазского языка. Важно идти к тому, чтобы внедрение новых методик в процесс изучения абхазского языка и других предметов школьной программы обрело своё обоснованно важное место во всей системе образования. Разработка цифровых технологий и платформ для детского обучения станут важным подспорьем как для преподавателей страны, так и для учеников».



Экс-министр Адгур Какоба поздравил нового министра:

«Министерству вверена ответственная сфера — образование и обучение подрастающего поколения. Уверен, Министерство под вашим руководством оправдает возложенные на него надежды».

