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Коллективу Министерства просвещения и языковой политики представили нового руководителя

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17:05, 22 Июня 2020
Коллективу Министерства просвещения и языковой политики представили нового руководителя
Указом Президента Абхазии министром просвещения и языковой политики назначен Инал Габлия.

Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Министерства просвещения и языковой политики нового министра Инала Габлия.

Обращаясь к коллективу ведомства, Бадра Гунба отметил работу экс-министра. «Уверен, что опыт и знания Адгура Паатовича в данной сфере будут востребованы в дальнейшем. Выражаем ему большую благодарность. Прошу коллектив   оказать поддержу вновь назначенному главе ведомства и продолжать повышать качество образования в Абхазии»,-  подчеркнул Гунба.

В свою очередь Инал Габлия выразил благодарность Правительству за оказанное доверие и отметил: «Я знаком с проблемами учащихся. Совместно с коллективом будем стремиться  находить  новые подходы к решению задач, возлагаемых руководством страны. Не сомневаюсь, что всё у нас с вами получится.  Теперь перед ведомством стоят и вопросы развития абхазского языка. Важно идти к тому, чтобы внедрение новых методик в процесс изучения абхазского языка и других предметов школьной программы обрело своё обоснованно важное место во всей системе образования. Разработка цифровых технологий и платформ для детского обучения станут важным подспорьем как для преподавателей страны, так и для учеников».

Экс-министр Адгур Какоба поздравил нового министра:
«Министерству вверена ответственная сфера — образование и обучение подрастающего поколения. Уверен, Министерство под вашим руководством оправдает возложенные на него надежды».

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