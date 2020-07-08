Кофе, нарды, домино: Аслан Бжания и Бадра Гунба посетили «Брехаловку»

Глава государства подарил постоянным посетителям кафе нарды.



Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба посетили одно из знаковых мест Сухума – знаменитое кафе, прозванное в народе «Брехаловкой», и в честь Дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, Глава государства преподнес в дар постоянным посетителям нарды.



При этом Лев Джения, от имени собравшихся, поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание. Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице и, в частности, на сухумской набережной. Собеседники Главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной Администрацией работами по благоустройству города.



Первое испытание прошли и подаренные Президентом нарды – вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Победу одержал Бебия.



Как известно, нарды – не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы.



Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии.







