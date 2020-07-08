16:11, 8 Июля 2020
15:20, 8 Июля 2020 94
14:47, 8 Июля 2020 80
14:37, 8 Июля 2020 92
14:20, 8 Июля 2020 159
11:39, 8 Июля 2020 257
17:30, 7 Июля 2020 518
16:32, 7 Июля 2020 437
16:24, 7 Июля 2020 740
15:37, 7 Июля 2020 277
14:58, 7 Июля 2020 410
13:06, 7 Июля 2020 596
12:15, 7 Июля 2020 564
15:52, 6 Июля 2020 663
15:00, 6 Июля 2020 867
14:49, 6 Июля 2020 555
14:03, 6 Июля 2020 623
13:50, 6 Июля 2020 594
13:49, 4 Июля 2020 802
13:47, 4 Июля 2020 832
13:36, 4 Июля 2020 638
13:28, 4 Июля 2020 667
20:59, 3 Июля 2020 1437
20:51, 3 Июля 2020 672
Популярное
02.07.2020 1618
03.07.2020 1437
01.07.2020 1280
03.07.2020 1005
02.07.2020 901
Кофе, нарды, домино: Аслан Бжания и Бадра Гунба посетили «Брехаловку»
94
15:20, 8 Июля 2020
Глава государства подарил постоянным посетителям кафе нарды.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба посетили одно из знаковых мест Сухума – знаменитое кафе, прозванное в народе «Брехаловкой», и в честь Дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, Глава государства преподнес в дар постоянным посетителям нарды.
При этом Лев Джения, от имени собравшихся, поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание. Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице и, в частности, на сухумской набережной. Собеседники Главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной Администрацией работами по благоустройству города.
Первое испытание прошли и подаренные Президентом нарды – вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Победу одержал Бебия.
Как известно, нарды – не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы.
Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба посетили одно из знаковых мест Сухума – знаменитое кафе, прозванное в народе «Брехаловкой», и в честь Дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, Глава государства преподнес в дар постоянным посетителям нарды.
При этом Лев Джения, от имени собравшихся, поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание. Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице и, в частности, на сухумской набережной. Собеседники Главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной Администрацией работами по благоустройству города.
Первое испытание прошли и подаренные Президентом нарды – вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Победу одержал Бебия.
Как известно, нарды – не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы.
Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.