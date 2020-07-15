Ко Дню Государственного флага Абхазии подготовлена праздничная программа

В Абхазии 23 июля отметят День Государственного флага.







Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Подготовлена праздничная программа ко Дню Государственного флага Республики Абхазия.







В 17:00 стартует велопробег, к которому может присоединиться каждый желающий (сбор участников в парке у Администрации г. Сухум).







В 18:00 в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится концерт Государственной хоровой капеллы.







В 19:00 - начало праздничного шествия от площади им. Сергея Багапш к площади перед Абхазским государственным драматическим театром им. С. Чанба;







В 19:30 начнется праздничное народное гуляние на Театральной площади.







Праздничные мероприятия организуют Госкомитет РА по делам молодежи и спорту, Министерство культуры РА, Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс.