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«Князь Владимир» прибыл в Сухум

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10:11, 2 Декабря 2019
«Князь Владимир» прибыл в Сухум
Круизный лайнер «Князь Владимир» зашел в Сухумский морской порт.

Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. Круизный российский лайнер «Князь Владимир» прибыл в Сухумский порт.

Захода круизного лайнера ждали в Сухуме в 7:00 утра, но у причала морского порта столицы Абхазии «Князь Владимир» появился только в 9:40. Его встретили сотрудники службы таможенного контроля, представители Абхазского морского пароходства и,конечно, жители города.

Это тестовый рейс круизного лайнера, в ходе которого экипажу необходимо отработать все процедуры маршрута – постановку на рейд, прохождение таможенных и пограничных процедур.

(АП): Согласно подписанному в 2019 году Соглашению о сотрудничестве между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», в 2020 году откроется круизное сообщение между портами Абхазии и России.

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