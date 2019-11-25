«Князь Владимир» прибыл в Сухум

Круизный лайнер «Князь Владимир» зашел в Сухумский морской порт.



Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. Круизный российский лайнер «Князь Владимир» прибыл в Сухумский порт.



Захода круизного лайнера ждали в Сухуме в 7:00 утра, но у причала морского порта столицы Абхазии «Князь Владимир» появился только в 9:40. Его встретили сотрудники службы таможенного контроля, представители Абхазского морского пароходства и,конечно, жители города.



Это тестовый рейс круизного лайнера, в ходе которого экипажу необходимо отработать все процедуры маршрута – постановку на рейд, прохождение таможенных и пограничных процедур.



(АП): Согласно подписанному в 2019 году Соглашению о сотрудничестве между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», в 2020 году откроется круизное сообщение между портами Абхазии и России.

