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«Книга памяти», «Возвращение имени», реставрация мемориалов: Минобороны Абхазии готовится к 75-летию Победы
14:41, 7 Мая 2020
Руководитель пресс-службы Минобороны РА сообщил о подготовке к юбилейным мероприятиям.
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В пресс-службе Министерства обороны Абхазии рассказали о запланированных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил руководитель пресс-службы Роланд Джоджуа, подготовка к юбилею Победы началась Министерством обороны РА еще до принятия Правительством мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции: «Однако в связи с введением ограничительных мер, часть из которых действует по сегодняшний день, все массовые мероприятия были отменены. Несмотря на это, Минобороны продолжает проекты, посвященные Дню Победы».
Так, по словам Роланда Джоджуа: «Ведется сбор и обработка материалов для увековечения памяти ветеранов войны – выходцев из Абхазии. Продолжается совместный с Русским обществом Абхазии, Музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба и Агентством правительственной связи общенациональный проект «Книга памяти Абхазии», а также работа в рамках проекта «Возвращение имени» по поиску без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в котором активное участие принимают курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища».
Также, по информации руководителя пресс-службы, 9 мая состоится церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В частях и подразделениях пройдут торжественные построения личного состава Вооруженных Сил Республики Абхазия. Министр обороны поздравит ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных Сил с 75-й годовщиной Великой Победы.
Кроме того, военнослужащие Абхазии и России ко Дню Победы привели в порядок и восстановили более 30 военных мемориалов на территории республики. Были отреставрированы и убраны памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами Победы советских войск на Кавказе.
Роланд Джоджуа подчеркнул: «Для нас День Победы – память о защитниках Родины, о наших старших, которые, проявив мужество и героизм на полях сражений, совершили великий подвиг».
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В пресс-службе Министерства обороны Абхазии рассказали о запланированных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил руководитель пресс-службы Роланд Джоджуа, подготовка к юбилею Победы началась Министерством обороны РА еще до принятия Правительством мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции: «Однако в связи с введением ограничительных мер, часть из которых действует по сегодняшний день, все массовые мероприятия были отменены. Несмотря на это, Минобороны продолжает проекты, посвященные Дню Победы».
Так, по словам Роланда Джоджуа: «Ведется сбор и обработка материалов для увековечения памяти ветеранов войны – выходцев из Абхазии. Продолжается совместный с Русским обществом Абхазии, Музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба и Агентством правительственной связи общенациональный проект «Книга памяти Абхазии», а также работа в рамках проекта «Возвращение имени» по поиску без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в котором активное участие принимают курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища».
Также, по информации руководителя пресс-службы, 9 мая состоится церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В частях и подразделениях пройдут торжественные построения личного состава Вооруженных Сил Республики Абхазия. Министр обороны поздравит ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных Сил с 75-й годовщиной Великой Победы.
Кроме того, военнослужащие Абхазии и России ко Дню Победы привели в порядок и восстановили более 30 военных мемориалов на территории республики. Были отреставрированы и убраны памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами Победы советских войск на Кавказе.
Роланд Джоджуа подчеркнул: «Для нас День Победы – память о защитниках Родины, о наших старших, которые, проявив мужество и героизм на полях сражений, совершили великий подвиг».
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