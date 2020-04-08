«Киараз» планирует раздавать крестьянам семена овощей

Для этого будут закуплены семена на сумму 100 000 рублей.



Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Благотворительная общественная организация «Киараз» планирует закупить для своих подопечных и местных крестьян более 5 000 пачек семян овощных культур на сумму 100 000 рублей. Это решение было принято Советом учредителей, в связи с тем, что у большого количества сельчан резко ухудшилось материальное положение.



Исполнительный директор «Киараз» Кадыр Аргун рассказал Апсныпресс, что семена закупаются для укрепления продовольственной безопасности: «Наши подопечные могут попросту остаться без огорода. Помимо этого, если семян будет в достаточном количестве, мы хотим также раздать их в сёлах, крестьянам».



По словам Аргун, «Киараз» уже второй год ведет сельхозпрограмму. Так, в прошлом году, в качестве эксперимента, были розданы семена картофеля 11 семьям, и они получили хороший урожай. Также, 9 семьям помогли построить помещения для кур и приобрести цыплят. В этом году семенами картофеля уже обеспечены 22 семьи.



Как отметил Аргун, карантин немного осложнил работу организации, но сейчас благотворительная деятельность снова возобновлена: «Мы помогаем определенному кругу людей, те, в свою очередь, охватывают еще до 100 семей. Это сообщество между подопечными называется «Рука взаимопомощи». Буквально вчера мы доставили семена и люди уже приступили к посадке овощей в своих парниках и теплицах. «Киараз» старается закупать семена у местных крестьян. Выбрали 10 семей, которые готовы выращивать рассаду, после чего мы будем раздавать ее нашим подопечным. Есть и те, кто хочет выращивать урожай, начиная с семян».

