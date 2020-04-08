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«Киараз» планирует раздавать крестьянам семена овощей

14:22, 15 Апреля 2020
«Киараз» планирует раздавать крестьянам семена овощей
Для этого будут закуплены семена на сумму 100 000 рублей.

Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Благотворительная общественная организация «Киараз» планирует закупить для своих подопечных и местных крестьян более 5 000 пачек семян овощных культур на сумму 100 000 рублей. Это решение было принято Советом учредителей, в связи с тем, что у большого количества сельчан резко ухудшилось материальное положение.

Исполнительный директор «Киараз» Кадыр Аргун рассказал Апсныпресс, что семена закупаются для укрепления продовольственной безопасности: «Наши подопечные могут попросту остаться без огорода. Помимо этого, если семян будет в достаточном количестве, мы хотим также раздать их в сёлах, крестьянам».

По словам Аргун, «Киараз» уже второй год ведет сельхозпрограмму. Так, в прошлом году, в качестве эксперимента, были розданы семена картофеля 11 семьям, и они получили хороший урожай. Также, 9 семьям помогли построить помещения для кур и приобрести цыплят. В этом году семенами картофеля уже обеспечены 22 семьи.

Как отметил Аргун, карантин немного осложнил работу организации, но сейчас благотворительная деятельность снова возобновлена: «Мы помогаем определенному кругу людей, те, в свою очередь, охватывают еще до 100 семей. Это сообщество между подопечными называется «Рука взаимопомощи». Буквально вчера мы доставили семена и люди уже приступили к посадке овощей в своих парниках и теплицах. «Киараз» старается закупать семена у местных крестьян. Выбрали 10 семей, которые готовы выращивать рассаду, после чего мы будем раздавать ее нашим подопечным. Есть и те, кто хочет выращивать урожай, начиная с семян».

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