14:09, 15 Января 2020 51
13:14, 15 Января 2020 92
13:07, 15 Января 2020 91
17:38, 14 Января 2020 333
16:25, 13 Января 2020 848
14:00, 13 Января 2020 647
13:45, 13 Января 2020 527
12:00, 13 Января 2020 666
23:50, 12 Января 2020 1846
22:27, 12 Января 2020 1047
16:39, 12 Января 2020 1168
14:09, 12 Января 2020 996
14:04, 12 Января 2020 993
12:58, 12 Января 2020 794
00:08, 12 Января 2020 2230
20:05, 11 Января 2020 1540
15:04, 11 Января 2020 1200
14:33, 11 Января 2020 800
13:51, 11 Января 2020 938
13:42, 11 Января 2020 1779
23:43, 10 Января 2020 2139
23:30, 10 Января 2020 2094
22:22, 10 Января 2020 1114
22:10, 10 Января 2020 4128
21:43, 10 Января 2020 2248
Популярное
10.01.2020 4971
08.01.2020 3027
10.01.2020 2320
10.01.2020 2292
10.01.2020 2248
12.01.2020 2230
10.01.2020 2139
10.01.2020 2094
Хибла Герзмава даст благотворительный юбилейный концерт в Кремлевском дворце
74
13:07, 15 Января 2020
Вырученные от концерта средства передадут в фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. Оперная певица Хибла Герзмава даст благотворительный концерт в честь своего юбилея 19 января в Государственном Кремлевском дворце, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Герзмава по классической сцене Анну Нетребко.
Как говорится в сообщении, в программе запланированы дуэты, в том числе, двух сопрано с участием Анны Нетребко.
«Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями – они сильные, они личности», - подчеркнула Герзмава.
На сцену, вместе с Герзмава, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.
По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить «портрет» главной героини вечера. «Когда делаешь сборный концерт – это одно, а когда ставишь личностный концерт – совсем другая ответственность: надо раскрыть человека», - пояснил он.
Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в Фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова. «Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность – важная часть моего юбилейного года», - сказала певица.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. Оперная певица Хибла Герзмава даст благотворительный концерт в честь своего юбилея 19 января в Государственном Кремлевском дворце, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Герзмава по классической сцене Анну Нетребко.
Как говорится в сообщении, в программе запланированы дуэты, в том числе, двух сопрано с участием Анны Нетребко.
«Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями – они сильные, они личности», - подчеркнула Герзмава.
На сцену, вместе с Герзмава, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.
По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить «портрет» главной героини вечера. «Когда делаешь сборный концерт – это одно, а когда ставишь личностный концерт – совсем другая ответственность: надо раскрыть человека», - пояснил он.
Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в Фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова. «Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность – важная часть моего юбилейного года», - сказала певица.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.