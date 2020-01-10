Хибла Герзмава даст благотворительный юбилейный концерт в Кремлевском дворце

Вырученные от концерта средства передадут в фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.



Сухум. 15 января. Апсныпресс. Оперная певица Хибла Герзмава даст благотворительный концерт в честь своего юбилея 19 января в Государственном Кремлевском дворце, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Герзмава по классической сцене Анну Нетребко.



Как говорится в сообщении, в программе запланированы дуэты, в том числе, двух сопрано с участием Анны Нетребко.



«Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями – они сильные, они личности», - подчеркнула Герзмава.



На сцену, вместе с Герзмава, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.



По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить «портрет» главной героини вечера. «Когда делаешь сборный концерт – это одно, а когда ставишь личностный концерт – совсем другая ответственность: надо раскрыть человека», - пояснил он.



Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в Фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова. «Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность – важная часть моего юбилейного года», - сказала певица.