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Хибла Герзмава даст благотворительный юбилейный концерт в Кремлевском дворце

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13:07, 15 Января 2020
Хибла Герзмава даст благотворительный юбилейный концерт в Кремлевском дворце
Вырученные от концерта средства передадут в фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. Оперная певица Хибла Герзмава даст благотворительный концерт в честь своего юбилея 19 января в Государственном Кремлевском дворце, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Герзмава по классической сцене Анну Нетребко.

Как говорится в сообщении, в программе запланированы дуэты, в том числе, двух сопрано с участием Анны Нетребко.

«Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями – они сильные, они личности», - подчеркнула Герзмава.

На сцену, вместе с Герзмава, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.

По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить «портрет» главной героини вечера. «Когда делаешь сборный концерт – это одно, а когда ставишь личностный концерт – совсем другая ответственность: надо раскрыть человека», - пояснил он.

Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в Фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова. «Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность – важная часть моего юбилейного года», - сказала певица.

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