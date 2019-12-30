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Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым
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13:53, 30 Декабря 2019
Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями с новогодними праздниками.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Президента России с Новым годом и Рождеством Христовым:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах.
Убежден, что реализация достигнутых нами в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами.
Хочется особо отметить Ваши личные усилия, направленные на содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
В канун праздников искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем высоком посту, а всему народу России – мира и процветания».
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазии с наступающими новогодними праздниками:
« Уважаемый Рауль Джумкович!
Сердечно поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками.
Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии – мира и процветания!»
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Президента России с Новым годом и Рождеством Христовым:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах.
Убежден, что реализация достигнутых нами в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами.
Хочется особо отметить Ваши личные усилия, направленные на содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
В канун праздников искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем высоком посту, а всему народу России – мира и процветания».
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазии с наступающими новогодними праздниками:
« Уважаемый Рауль Джумкович!
Сердечно поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками.
Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии – мира и процветания!»
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