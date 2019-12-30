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Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым

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13:53, 30 Декабря 2019
Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым
Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями с новогодними праздниками.

Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Президента России с Новым годом и Рождеством Христовым:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! 

2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах.

Убежден, что реализация достигнутых нами в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами. 

Хочется особо отметить Ваши личные усилия, направленные на содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. 

В канун праздников искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем высоком посту, а всему народу России – мира и процветания».

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазии с наступающими новогодними праздниками:

« Уважаемый Рауль Джумкович!

Сердечно поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками.

Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии – мира и процветания!»

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