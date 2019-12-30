Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым

Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями с новогодними праздниками.



Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Президента России с Новым годом и Рождеством Христовым:



«Уважаемый Владимир Владимирович!



Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!



2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах.



Убежден, что реализация достигнутых нами в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами.



Хочется особо отметить Ваши личные усилия, направленные на содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия.



В канун праздников искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем высоком посту, а всему народу России – мира и процветания».



Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазии с наступающими новогодними праздниками:



« Уважаемый Рауль Джумкович!



Сердечно поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками.



Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.



Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии – мира и процветания!»

