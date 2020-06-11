КБФ «Ашана»: за все время гуманитарной акции в период карантина продуктовая помощь была оказана 127 семьям

Представители КБФ «Ашана» - о гуманитарной акции.



Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Завершая гуманитарную акцию по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, КБФ «Ашана» отчитался о проделанной работе.

Так, по информации КБФ «Ашана», совместно с коллегами из БОО «Киараз», была оказана поддержка в работе горячей телефонной линии Министерства здравоохранения Абхазии, где граждан консультировали по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. Сотрудники Фонда, наряду с волонтёрами, приняли более 200 звонков, большая часть которых не касалась коронавирусной инфекции: люди просили о лекарственной и продуктовой помощи.



При этом, на оказание гуманитарной помощи Фондом было потрачено 500 000 руб. Из них 200 000 руб. передали коллегам в БОО «Киараз». Продуктовую гуманитарную помощь Фонду для последующей раздачи нуждающимся, оказали ООО «Премиум», действительный государственный советник России Инал Ардзинба, Эдуард Календжян. Финансовую помощь оказали КБ «Гарант-банк» и ООО «Премиум».



Также, при содействии политической̆ партии «Единая Абхазия», Сергея и Тараса Шамба, армянской̆ общины в Республике Абхазия, неравнодушных граждан городов Адлера и Москвы, в том числе, выходцев из Абхазии, ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», ОО «Русская община Абхазии», Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Благотворительного фонда «Руспомощь» был сформирован продовольственный гуманитарный̆ груз, включающий медикаменты и одежду, часть из которого была передана и КБФ «Ашана».



За все время гуманитарной акции волонтёрскую помощь КБФ «Ашана» оказали: Магазин «KHARZAMAN» (предоставление машины и сотрудников); «Апсуа-Тур» (предоставление машины и сотрудников); Мархолия Фая; Тарба Кристина; Агрба Лаура; Абиджба Астан; Хамидуллина Лилия; Курикба Самада; Марухба Астанда; Багателия Амиран ; Чан-оглы Аслан; Хинтба Эля; Акиртава Мальвина; Смелова Юлия; Васильев Константин; Куланба Саид; Гваджава Тамила; Арютаа Анзор; Дзкуа Рада и др.



КБФ «Ашана» выразил благодарность всем принявшим участие в гуманитарной акции: «Спасибо коллегам из БОО «Киараз» и Службе социальной поддержки детей и семей. Отдельная благодарность человеку, который предоставил помещение для хранения продуктов, организовал закупку гуманитарной помощи и откликался на любую просьбу – руководителю ООО «Супермаркет «Сухум» Эдуарду Календжяну. Также, Эдуард Рубенович оказал гуманитарную помощь на общую сумму 50 000 руб., которая была передана коллегам в БОО «Киараз».



По сообщению КБФ «Ашана», за все время гуманитарной акции продуктовая помощь была оказана 127 семьям (многим из них неоднократно), среди которых семьи подопечных Фонда, а также одинокие пожилые люди, матери и отцы-одиночки, многодетные малообеспеченные семьи. 135 ящиков с продуктами первой необходимости было передано в Центр гуманитарных программ для последующей раздачи нуждающимся семьям.



«Анализируя ситуацию, можно с уверенностью сказать, что пандемия сплотила людей и выявила лучшие качества нашего общества. Очень надеемся, что и впредь мы все будем сплочёнными, а силы придётся направлять только на создание лучшей жизни и лучшей страны в мире!» - подытожили представители команды КБФ «Ашана».



