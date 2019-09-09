Казбек Коков поздравил Рауля Хаджимба с избранием на пост Президента Абхазии

Коков выразил уверенность в том, что присущие Раулю Хаджимба высокие профессиональные, деловые и лидерские качества позволят оправдать надежды жителей республики.



Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба в связи с его победой на президентских выборах.



В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается:



«С глубоким удовлетворением воспринял известие о Вашей победе на выборах Президента Республики Абхазия.



От всей души поздравляю Вас с оказанным высоким доверием. Желаю доброго здоровья, многих лет плодотворных трудов на благо Республики Абхазия.



Уверен, присущие Вам высокие профессиональные, деловые и лидерские качества позволят оправдать надежды жителей республики».