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Казбек Коков поздравил Рауля Хаджимба с избранием на пост Президента Абхазии
14:11, 11 Сентября 2019
Коков выразил уверенность в том, что присущие Раулю Хаджимба высокие профессиональные, деловые и лидерские качества позволят оправдать надежды жителей республики.
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба в связи с его победой на президентских выборах.
В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается:
«С глубоким удовлетворением воспринял известие о Вашей победе на выборах Президента Республики Абхазия.
От всей души поздравляю Вас с оказанным высоким доверием. Желаю доброго здоровья, многих лет плодотворных трудов на благо Республики Абхазия.
Уверен, присущие Вам высокие профессиональные, деловые и лидерские качества позволят оправдать надежды жителей республики».
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба в связи с его победой на президентских выборах.
В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается:
«С глубоким удовлетворением воспринял известие о Вашей победе на выборах Президента Республики Абхазия.
От всей души поздравляю Вас с оказанным высоким доверием. Желаю доброго здоровья, многих лет плодотворных трудов на благо Республики Абхазия.
Уверен, присущие Вам высокие профессиональные, деловые и лидерские качества позволят оправдать надежды жителей республики».
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