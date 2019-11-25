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Казбек Кишмахов освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Абхазии
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17:55, 2 Декабря 2019
Казбек Кишмахов освобожден от должности Распоряжением Кабинета Министров.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Распоряжением премьер-министра Республики Абхазия освобождён от должности первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Казбек Кишмахов.
В тексте Распоряжения говорится:
«В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»
освободить Казбека Мухадиновича Кишмахова с 2 декабря 2019 года от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия».
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Распоряжением премьер-министра Республики Абхазия освобождён от должности первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Казбек Кишмахов.
В тексте Распоряжения говорится:
«В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»
освободить Казбека Мухадиновича Кишмахова с 2 декабря 2019 года от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия».
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