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Каток, кинотеатр, праздничные представления: Сухум готовится к Новому году

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15:22, 25 Декабря 2019
Каток, кинотеатр, праздничные представления: Сухум готовится к Новому году
Новогодние мероприятия в столице начнутся с 26 декабря.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Заведующая отделом культуры столичной Администрации Наала Хашиг рассказала Апсныпресс о том, как Сухум готовится к Новому году.

«Новогодние мероприятия начнутся 26 декабря, в их подготовке задействованы все подведомственные управления Администрации города. Уже сегодня елка и все инсталляции на площади Свободы, которые запланированы, будут готовы. В этом году мы не украшаем елку игрушками, решили обыграть ее светом. Кроме того, на площади появится каток, в этом нам помог столичный Комитет по вопросам молодежи и спорта. Будут организованы фотозоны», – проинформировала завотделом.

Наала Хашиг также рассказала о программе новогодних мероприятий: «Уже завтра, в 18:00, на площади Свободы начнется развлекательная программа для детей, гостей столицы и горожан. Мероприятия будут проходить с 26 числа и до Рождества. Управление культуры открывает новогоднюю неделю и работает по всем микрорайонам, где уже установлены елки. Также, с 26 числа, по графику будут проводиться интерактивы. В новогоднюю ночь, в 01:00, начинается праздничная программа. Программа состоит из двух частей: сначала поют наши эстрадные певцы, а потом будет играть ди-джей. Все песни исполняются под оркестр им. Отара Хунцария. Также, на площади установят кинотеатр, где горожане смогут посмотреть новогодние фильмы и мультфильмы».

Как сообщила Хащиг, в столице установлены елки: главная – на площади Свободы, а также – на Новом районе, на Старом поселке, в районе Турбазы и в Синопе.

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