Карантин онлайн: граждане Абхазии ушли в эфир

Инициаторы онлайн-площадок – об идеях, программах и перспективах проектов.



Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В сети интернет появился целый ряд новых онлайн-площадок, где граждане Абхазии, компенсируя дефицит общения, проводят время и поддерживают друг друга в период самоизоляции.



Апсныпресс решило побывать на онлайн-проектах и выяснить, как появилась идея таких программ и насколько они популярны среди пользователей социальных сетей.



Гендиректор Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба, онлайн-проекты «Общение со зрителем», «Абхазская литература на русском языке»:



«Как только театр ушел на карантин, мы решили не разрывать связи и в духе времени создать творческие онлайн-проекты в интернете, которые, с одной стороны, помогли бы нашим артистам раскрыться по-новому, а с другой, сохранили бы живое взаимодействие со зрителями. Нам очень важно, чтобы зрители помнили о нас и сохраняли интерес к театру. В первую очередь, мы начали транслировать записи наших спектаклей в интернете. Уже показали спектакли «Пять вечеров», «Игрок» и «Вечер Фазиля Искандера». Каждый из этих спектаклей посмотрели до 1 000 человек. Затем, мы придумали просветительский проект «Абхазская литература на русском языке». Этим проектом мы хотели показать не только возможности актеров в работе с текстом, но и популяризировать абхазскую литературу за пределами Абхазии. В рамках этого проекта, записано около 10 видео, где актеры театра читают короткие произведения или отрывки из больших произведений абхазских авторов на русском языке. Прозвучали произведения Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба, Алексея Гогуа, Фазиля Искандера, Шалодии Аджинджал и т. д. Этот проект пользуется большим успехом. Видео собирают сотни просмотров. Также, мы проводили прямые эфиры наших артистов в социальной сети Instagram, которые вызвали большую зрительскую активность, поступало много вопросов. Через некоторое время я тоже выйду в прямой эфир и расскажу о том, чем занимается театр сегодня, а также отвечу на вопросы зрителей».



Художник авторской куклы Асида Ахуба, онлайн-проект «Кофеек на карантине»: «Я провожу эфиры онлайн каждый день, в которых принимают участие деятели культуры и искусства. Цель проекта: отвлечь людей от негативных мыслей, связанных с распространением коронавируса. В основном, это женщины, потому что эфир проходит в форме легкой беседы за чашечкой кофе. Поэтому я и назвала эту площадку «Кофеек на карантине». Мы уже выпустили более семи эфиров. Идея появилась спонтанно, просто кто-то из подружек пил кофе, мы вышли в эфир и начали обсуждать тему кофе. После чего у меня появилась идея, что было бы неплохо собираться в эфире каждый вечер за чашечкой кофе. И к моему удивлению, эфиры стали набирать большую популярность среди зрителей. На кофеек собираются до 200 зрителей, а всего видео в течение суток просматривают до 1 500 человек. Иногда мы даже проводили эфиры несколько раз в день, а потом перенесли их на дневное время. Мы обсуждаем самые разные темы, от благотворительности до искусства. Иногда гости эфира поют песни, демонстрируют свое творчество».



Общественный деятель Беслан Кобахия, онлайн-проект «Декамерон»: «Идея создания проекта появилась в результате той ситуации, в которой мы с вами оказались. Почему «Декамерон»? Это аналогия с произведением Джованни Боккаччо «Декамерон», которое повествует о том, как в Европе в XIV распространилась чума, и группа молодых людей во Флоренции, уединившись в загородном доме, в течение двух месяцев развлекалась разговорами за ужином. В нашем «Декамероне» приняли участие уже 12-15 человек, среди которых государственные и общественные деятели. Мы беседуем между собой, делимся ощущениями и настроениями. В ситуации пандемии коронавируса общение с людьми является единственным выходом при той психологической нагрузке, которая вызвана опасениями граждан».



Музыкант Абзагу Марыхуба, онлайн-проект «#СидиДома»: «В декабре прошлого года мы создали собственный музыкальный коллектив под названием «Abza Music Band», в который вошли, кроме меня, вокалистка Нестан Гогуа, гитарист Тамаз Аргун и бас-гитарист Борис Сагакян. С этого года мы уже начали записывать клипы и выставлять в интернете. «Abza Music Band» перепевает известные песни. С тех пор как начался карантин, мы решили записывать видео удаленно. Каждый участник группы записывает видео, затем я все это монтирую. К сожалению, из-за отсутствия необходимой техники и стабильного интернета у многих участников группы, невозможно выходить в прямые эфиры. Тем не менее, видео получили большую популярность. Недавно записали видео, в котором поем о том, что во время карантина нужно сидеть дома, на мотив знаменитой песни «Vines». Видео собрало около 7 тысяч просмотров. Зрители начали активно комментировать видео и делиться им».



Сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, онлайн-проект «Битый час»: «Наша программа под названием «Битый час» была организована на базе Центра гуманитарных программ и уже давно существует в ютубе. Когда начался карантин, мы поняли, что необходимо переходить в формат видеоконференции. В основном мы обсуждаем тему, связанную с распространением коронавируса. Приглашаем экспертов, задействованных в программе мер по предотвращению распространения заболевания, среди которых были представители Минздрава, Парламента, правозащитники, волонтеры. Поскольку пандемия охватила весь мир, мы подумали, что неплохо было бы послушать наших соотечественников, которые оказались в режиме самоизоляции в разных странах и вышли с ними в эфир. Обычно в нашем эфире принимает участие одновременно до 8 человек. Видео собирают до 800 просмотров. Три последние наши передачи показали на телеканале «Абаза-ТВ».

