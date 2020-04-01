Каникулы во всех образовательных учреждениях продлены до 20 апреля

Соответствующий Приказ издан Министерством просвещения РА.



Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Министерством просвещения РА издан Приказ «О продлении каникул во всех образовательных учреждениях, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности».



Приказ издан в связи с Распоряжением Кабинета Министров, в целях защиты населения от завоза и распространения на территории РА коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.



Документ предписывает:



«Продлить каникулы во всех образовательных учреждениях РА, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, включая средне-профессиональные учебные заведения, а также деятельность ДОУ на срок до 20 апреля текущего года.



И.о. начальника Управления образования Администрации г. Сухум, заведующим районных отделов образования, директорам средней школы №1 г. Сухум, ш/интернатов, л/интернатов своевременно довести Приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений для руководства и исполнения.



Контроль за исполнением данного Приказа возложен на замминистра просвещения Медею Ченгелия».

