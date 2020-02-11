Кан Кварчия: я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании

Кан Кварчия распространил заявление.



Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия заявил о том, что не будет принимать участие в выборах президента Абхазии:



«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе.



Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя и до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все, от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.



Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы.



Обращаюсь ко всем, кто был готов поддержать меня – делайте свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Я также сделаю свой выбор 22 марта на избирательном участке. А сегодня и мне, и всему коллективу Администрации города Сухум необходимо сосредоточиться на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего города», - говорится в заявлении Кана Кварчия.



