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Кан Кварчия: я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании

13:22, 11 Февраля 2020
Кан Кварчия: я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании
Кан Кварчия распространил заявление.

Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия заявил о том, что не будет принимать участие в выборах президента Абхазии:

«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе.

Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя и до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все, от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.

Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы.

Обращаюсь ко всем, кто был готов поддержать меня – делайте свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Я также сделаю свой выбор 22 марта на избирательном участке. А сегодня и мне, и всему коллективу Администрации города Сухум необходимо сосредоточиться на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего города», - говорится в заявлении Кана Кварчия.   


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