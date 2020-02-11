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Кан Кварчия: я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании
13:22, 11 Февраля 2020
Кан Кварчия распространил заявление.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия заявил о том, что не будет принимать участие в выборах президента Абхазии:
«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе.
Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя и до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все, от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.
Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы.
Обращаюсь ко всем, кто был готов поддержать меня – делайте свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Я также сделаю свой выбор 22 марта на избирательном участке. А сегодня и мне, и всему коллективу Администрации города Сухум необходимо сосредоточиться на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего города», - говорится в заявлении Кана Кварчия.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия заявил о том, что не будет принимать участие в выборах президента Абхазии:
«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе.
Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя и до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все, от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.
Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришёл к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы.
Обращаюсь ко всем, кто был готов поддержать меня – делайте свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Я также сделаю свой выбор 22 марта на избирательном участке. А сегодня и мне, и всему коллективу Администрации города Сухум необходимо сосредоточиться на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего города», - говорится в заявлении Кана Кварчия.
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