Кан Кварчия вручил подарки многодетным семьям столицы

В Администраци города Сухум четырем многодетным семьям, которые воспитывают по 6 и более детей, вручили по 30 тысяч рублей и новогодние подарки.При этом исполняющий обязанности главы столичной Администрации Кан Кварчия поздравил их с наступающим Новым годом: «Мы рады работать во благо наших граждан. Конечно, есть еще семьи, которым нужна помощь, но сегодня мы вручаем подарки вам, так как, в первую очередь, хотим поддержать многодетных. С наступающим Новым годом, желаю вам и вашим детям здоровья и процветания».Со своей стороны, многодетная мама Николь Сабова поблагодарила Администрацию столицы: «Спасибо, что не забываете о многодетных семьях. С вашим приходом уже многое изменилось, и это видно. Вы подаете пример многим, хорошим делам начало положено».