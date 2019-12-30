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Кан Кварчия вручил подарки многодетным семьям столицы

14:40, 30 Декабря 2019
Кан Кварчия вручил подарки многодетным семьям столицы
В Администрации города Сухум прошла встреча с семьями, которые воспитывают по 6 и более детей.

Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Администраци города Сухум четырем многодетным семьям, которые воспитывают по 6 и более детей, вручили по 30 тысяч рублей и новогодние подарки.

При этом исполняющий обязанности главы столичной Администрации Кан Кварчия поздравил их с наступающим Новым годом: «Мы рады работать во благо наших граждан. Конечно, есть еще семьи, которым нужна помощь, но сегодня мы вручаем подарки вам, так как, в первую очередь, хотим поддержать многодетных. С наступающим Новым годом, желаю вам и вашим детям здоровья и процветания».



Со своей стороны, многодетная мама Николь Сабова поблагодарила Администрацию столицы: «Спасибо, что не забываете о многодетных семьях. С вашим приходом уже многое изменилось, и это видно. Вы подаете пример многим, хорошим делам начало положено».

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