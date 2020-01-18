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Кан Кварчия: самое главное в работе – это забота о горожанах
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15:51, 22 Января 2020
Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума прокомментировал итоги работы за три месяца.
22 января. Сухум. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия прокомментировал итоги трех месяцев работы. Репортаж об этом опубликован на сайте столичной Администрации.
Кварчия отметил, что начал деятельность с кадровых решений: «У многих я не увидел того рвения, того огня в глазах, которое было нужно, чтобы поддержать наши начинания. Мы приняли на работу новых, талантливых молодых ребят, и это помогло сделать первые, ощутимые шаги в делах».
Кан Кварчия подчеркнул, что самое главное в его работе – это забота о горожанах: «Для нас важно было выяснить все проблемы города. А проблемы были большие! Люди начали работать, исполнять возложенные на них прямые обязанности. Это отрадно видеть. Несмотря на все политические катаклизмы, мы постарались не оставлять город без должного внимания. Надеюсь, что все вместе мы в разы улучшим облик нашего города. Есть желание, и мы готовы работать дальше!»
Как говорится в репортаже, с приходом исполняющего обязанности главы столичной Администрации изменился облик города. Регулярно проводится чистка дорог, причем, не только на центральных улицах, но и на окраинах города. Делается обрезка и лечение зеленых насаждений, отреставрированы автобусные остановки, в районе рынка на тротуаре уложена плитка, проведен ряд работ по установке осветительных приборов в столице, активизирована работа по инспекции школ, детских садов, коммунальных служб.
О поставленных Каном Кварчия задачах рассказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сухум Светлана Шеменкова: «Работаем достаточно конструктивно, с четким определением указаний и конкретных задач, которые способствуют именно развитию нашего города. Основные направления, которые были определены за 100 дней – это благоустройство общественных зон, приведение их в порядок, расчистка парков, устройство тротуаров. Все решения принимаются коллегиально».
Начальник коммунального управления Сухумской городской Администрации Дмитрий Ахуба также подтвердил, что если все запланированное реализовать, то жители и гости Сухума почувствуют уют и комфорт столицы.
22 января. Сухум. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия прокомментировал итоги трех месяцев работы. Репортаж об этом опубликован на сайте столичной Администрации.
Кварчия отметил, что начал деятельность с кадровых решений: «У многих я не увидел того рвения, того огня в глазах, которое было нужно, чтобы поддержать наши начинания. Мы приняли на работу новых, талантливых молодых ребят, и это помогло сделать первые, ощутимые шаги в делах».
Кан Кварчия подчеркнул, что самое главное в его работе – это забота о горожанах: «Для нас важно было выяснить все проблемы города. А проблемы были большие! Люди начали работать, исполнять возложенные на них прямые обязанности. Это отрадно видеть. Несмотря на все политические катаклизмы, мы постарались не оставлять город без должного внимания. Надеюсь, что все вместе мы в разы улучшим облик нашего города. Есть желание, и мы готовы работать дальше!»
Как говорится в репортаже, с приходом исполняющего обязанности главы столичной Администрации изменился облик города. Регулярно проводится чистка дорог, причем, не только на центральных улицах, но и на окраинах города. Делается обрезка и лечение зеленых насаждений, отреставрированы автобусные остановки, в районе рынка на тротуаре уложена плитка, проведен ряд работ по установке осветительных приборов в столице, активизирована работа по инспекции школ, детских садов, коммунальных служб.
О поставленных Каном Кварчия задачах рассказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сухум Светлана Шеменкова: «Работаем достаточно конструктивно, с четким определением указаний и конкретных задач, которые способствуют именно развитию нашего города. Основные направления, которые были определены за 100 дней – это благоустройство общественных зон, приведение их в порядок, расчистка парков, устройство тротуаров. Все решения принимаются коллегиально».
Начальник коммунального управления Сухумской городской Администрации Дмитрий Ахуба также подтвердил, что если все запланированное реализовать, то жители и гости Сухума почувствуют уют и комфорт столицы.
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