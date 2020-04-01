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Кан Кварчия распорядился приостановить строительство объекта на проспекте Леона
10:32, 3 Апреля 2020
Реакция мэра последовала вслед за возмущением общественности.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума распорядился приостановить строительство объекта на проспекте Леона.
«Я не раз предупреждал застройщиков, что не позволю строить павильон на проспекте Леона. Потому что считаю, что на главном проспекте столицы непозволительно устанавливать такого рода палатки. Я буду готовить распоряжение, отменяющее старое распоряжение».
Кварчия поручил замглавы Администрации Лейле Дзыба, курирующей сферу городского строительства и архитектуры, проследить за прекращением строительства павильона на проспекте Леона. А также, уведомил начальника милиции, что необходимо обеспечить выполнение распоряжения.
По словам Кана Кварчия, остановить строительство необходимо немедленно и ему понятно справедливое возмущение общественности по этому поводу. «Выражаю благодарность тем горожанам, которые обратили внимание на факт незаконного строительства», – сказал он.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума распорядился приостановить строительство объекта на проспекте Леона.
«Я не раз предупреждал застройщиков, что не позволю строить павильон на проспекте Леона. Потому что считаю, что на главном проспекте столицы непозволительно устанавливать такого рода палатки. Я буду готовить распоряжение, отменяющее старое распоряжение».
Кварчия поручил замглавы Администрации Лейле Дзыба, курирующей сферу городского строительства и архитектуры, проследить за прекращением строительства павильона на проспекте Леона. А также, уведомил начальника милиции, что необходимо обеспечить выполнение распоряжения.
По словам Кана Кварчия, остановить строительство необходимо немедленно и ему понятно справедливое возмущение общественности по этому поводу. «Выражаю благодарность тем горожанам, которые обратили внимание на факт незаконного строительства», – сказал он.
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