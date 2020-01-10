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Кан Кварчия проверил готовность к работе приобретенной спецтехники

19
13:42, 17 Января 2020
Кан Кварчия проверил готовность к работе приобретенной спецтехники
В спецавтохозяйство Сухума поступила новая техника.

Сухум. 17 января. Апсныпресс. Сухумское спецавтохозяйство пополнилось новыми машинами. Готовность спецтехники к работе проверил исполняющий обязанности главы столичной Администрации Кан Кварчия.

Как сообщил Кан Кварчия: «В конце года мы обратились с письмом в Кабмин РА, к премьер-министру, понимая, что есть неосвоенные деньги российской финансовой помощи. Нас вовремя успели включить в бюджет и, таким образом, столичные технические проблемы частично оказались решены. Так, например, спецавтохозяйству остро не хватало именно фронтального погрузчика. Сегодня такая техника получена. Есть трактор для Зеленого хозяйства».

Тем не менее, по информации Кана Кварчия, остается острая необходимость приобретения дробилки: «Вопрос остается открытым. Надеемся, через два месяца и эти вопросы будем решать, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране».

«Думаю работа, в целом, у нас удовлетворительная. Это не личный мой, а вклад всей нашей команды. Люди готовы и хотят работать. С оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, все наладится», – подытожил Кан Кварчия.

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