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Кан Кварчия обсудит проблему подтопления домов у реки Адзапш с ГК «Абхазстрой» и «Абхазберегозащита»

10
12:36, 29 Января 2020
Кан Кварчия обсудит проблему подтопления домов у реки Адзапш с ГК «Абхазстрой» и «Абхазберегозащита»
Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума проинспектировал работы по благоустройству города.

Сухум. 29 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия ознакомился с проблемой подтопления домов у реки Адзапш и проинспектировал работы на набережной Махаджиров, на площади у ресторана «Дэм». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации.

Как отмечается в сообщении, уже не первый год во время сильных дождей река Адзапш выходит из берегов, подтапливая дома на улице Железнодорожная и, частично, на улице Титова. Периодически, русло реки очищается, но в период дождей ливневые стоки, отводящие воду от домов, не справляются с потоками. Люди обратились в Администрацию города с просьбой решить проблему.

Несмотря на то, что расчистка рек в компетенции ГК «Абхазберегозащита» и «Абхазстрой», Кан Кварчия откликнулся на просьбу жителей столицы: «Я приехал посмотреть, насколько вопрос решаем. В данном случае городская Администрация не сможет самостоятельно выполнить все необходимые работы. Поэтому, будем обсуждать вопрос с ГК «Абхазстрой» и «Абхазберегозащита» на совместном совещании по сложившейся ситуации. Скорее всего, придется писать коллективное письмо на имя и.о. Президента РА Валерия Бганба, с просьбой о финансовой поддержке».



На площади у ресторана «Дэм» начальник МУ «Коммунальное управление Администрации г. Сухум» Дмитрий Ахуба проинформировал Кана Кварчия о ходе работ. По его словам, 1 млн 600 тысяч рублей было потрачено на проведение водопровода и канализации. Сейчас уже проведена водопроводная труба, строится канализационная система. Коммуникационные колодцы будут распределены по разным направлениям, чтобы люди могли подключиться к системе. Кроме того, весной на площади планируются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

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