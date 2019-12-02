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Кан Кварчия: эти пальмы принадлежат всем жителям Сухума
16:15, 5 Декабря 2019
На сухумской набережной ведутся подготовительные работы по высадке 61 пальмы.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На сухумской набережной ведутся подготовительные работы по высадке 61 пальмы «вашингтония», которые были приобретены за счёт личных средств главы столицы. Исполняющий обязанности мэра города Сухум Кан Кварчия принял участие в работах и посадил одно из деревьев.
При этом Кан Кварчия отметил: «Я родился и вырос в Сухуме, и самым любимым местом у нас была набережная. Рядом с гостиницей «Абхазия» росли самые красивые пальмы, которые смотрелись очень величаво. Поэтому, мне показалось, что посадка таких пальм будет хорошим примером, и в будущем наши дети и внуки смогут гордиться пальмовой аллеей. Эти пальмы принадлежат не мне, а всем жителям Сухума». По его словам, на всех деревьях будет установлена подсветка.
Глава столицы обратился к жителям города: «Кто имеет возможность, а таких людей немало, поддержите мероприятия по благоустройству города. Не обязательно сажать пальмы, можно улучшать парковое хозяйство, скверы, фасады зданий, любая помощь полезна для любимой столицы».
Представитель ландшафтного бюро ООО «Ашта групп» Асида Агрба сообщила, что аналогичные пальмы уже существуют в Абхазии, они неприхотливы и обладают декоративностью: «Мы, как поставщики, обеспечили поставку качественных деревьев. Они прошли полную сертификацию, проверку в Госинспекции Абхазии по карантину растений. Никаких болезней у деревьев не обнаружено, так что «добро» на посадку получено».
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На сухумской набережной ведутся подготовительные работы по высадке 61 пальмы «вашингтония», которые были приобретены за счёт личных средств главы столицы. Исполняющий обязанности мэра города Сухум Кан Кварчия принял участие в работах и посадил одно из деревьев.
При этом Кан Кварчия отметил: «Я родился и вырос в Сухуме, и самым любимым местом у нас была набережная. Рядом с гостиницей «Абхазия» росли самые красивые пальмы, которые смотрелись очень величаво. Поэтому, мне показалось, что посадка таких пальм будет хорошим примером, и в будущем наши дети и внуки смогут гордиться пальмовой аллеей. Эти пальмы принадлежат не мне, а всем жителям Сухума». По его словам, на всех деревьях будет установлена подсветка.
Глава столицы обратился к жителям города: «Кто имеет возможность, а таких людей немало, поддержите мероприятия по благоустройству города. Не обязательно сажать пальмы, можно улучшать парковое хозяйство, скверы, фасады зданий, любая помощь полезна для любимой столицы».
Представитель ландшафтного бюро ООО «Ашта групп» Асида Агрба сообщила, что аналогичные пальмы уже существуют в Абхазии, они неприхотливы и обладают декоративностью: «Мы, как поставщики, обеспечили поставку качественных деревьев. Они прошли полную сертификацию, проверку в Госинспекции Абхазии по карантину растений. Никаких болезней у деревьев не обнаружено, так что «добро» на посадку получено».
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