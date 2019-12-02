APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:39, 6 Декабря 2019 50
16:34, 6 Декабря 2019 48
16:10, 6 Декабря 2019 56
15:47, 6 Декабря 2019 82
12:07, 6 Декабря 2019 186
16:15, 5 Декабря 2019 826
16:03, 5 Декабря 2019 594
15:42, 5 Декабря 2019 225
15:34, 5 Декабря 2019 927
15:29, 5 Декабря 2019 417
13:36, 5 Декабря 2019 632
13:34, 5 Декабря 2019 684
12:04, 5 Декабря 2019 574
17:41, 4 Декабря 2019 549
16:22, 4 Декабря 2019 471
16:07, 4 Декабря 2019 336
15:30, 4 Декабря 2019 660
15:02, 4 Декабря 2019 283
14:44, 4 Декабря 2019 276
13:46, 4 Декабря 2019 343
12:00, 4 Декабря 2019 346
11:37, 4 Декабря 2019 1857
18:54, 3 Декабря 2019 1469
16:30, 3 Декабря 2019 505
15:39, 3 Декабря 2019 398

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Камо Мелкумов о запрете вырубки хвойных деревьев: штрафы составляют до 50 минимальных размеров оплаты труда

Камо Мелкумов о запрете вырубки хвойных деревьев: штрафы составляют до 50 минимальных размеров оплаты труда

1
16:39, 6 Декабря 2019
Камо Мелкумов о запрете вырубки хвойных деревьев: штрафы составляют до 50 минимальных размеров оплаты труда
Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба в Абхазии запретили вырубку елей и пихт.

Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. Заместитель председателя Государственного управления лесного хозяйства РА Камо Мелкумов прокомментировал Апсныпресс Распоряжение премьер-министра Абхазии Валерия Бганба о запрете вырубки елей и пихт.

Как пояснил Камо Мелкумов: «Каждый год Госуправление лесного хозяйства РА, в соответствии с решением Кабинета Министров, к новогодним праздникам обеспечивало елками детские учреждения – сады и школы, а также госучреждения, общественные организации. Но прежде чем приступить к заготовке хвойных деревьев, мы предварительно согласовывали их вырубку с экологами. Есть специальные документы, предписывающие в каких районах страны можно заготавливать молодняк пихтовых и хвойных. На этих участках мы выбирали определённый процент деревьев для вырубки, чтобы не нарушить возобновительную способность леса. Но со временем, все доступные территории были освоены, поэтому в 2015 году Госуправление вышло с инициативой в Кабинет Министров по сохранению возобновительной способности хвойных кривостоев и прекратило заготовку елок в лесном фонде. Кроме того, бывали случаи, когда отдельными людьми проводилась бесконтрольная рубка деревьев».

Камо Мелкумов также сообщил, почему запрещается ввоз в республику пихты без корневой системы: «После того, как начали завозить елки из вне, некоторые умудрялись на территории Абхазии рубить пихту и каким-то образом подделывать разрешительные документы из Российской Федерации. Чтобы этот момент исключить, в страну запрещен ввоз пихты без корневой системы». При этом Меркулов отметил, что Распоряжение не запрещает ввоз на территорию Абхазии срубленной ели из российских питомников. «Елей у нас совсем немного, основным объектом новогодней заготовки является пихта. Дело в том, что еловые леса растут на высокогорье, редко кто может добраться туда, срубить елки и привезти для реализации», - сказал он.

Также Мелкумов ответил на вопрос, почему в Абхазии нет собственных еловых питомников: «Наши ели и пихты отличаются от российских тем, что растут в условиях высокогорий, над уровнем моря 500 метров, в некоторых местах – 700 метров. То есть, для их произрастания должны быть созданы оптимальные условия. А в высокогорье очень сложно создать питомник, потому что высота снежного покрова там достигает нескольких метров. Российские же питомники закладываются на равнине, там и ель другая».

Камо Мелкумов проинформировал о мерах, применяемых к нарушителям запрета по заготовке пихт: «В основных местах реализации новогодних пихт и елок проводятся совместные рейды представителей Госуправления по экологии и охране природы, Госуправления лесного хозяйства, МВД и ОБЭП. По Административному кодексу нарушители штрафуются на сумму до 50 минимальных размеров оплаты труда, должностные лица – до 70 минимальных размеров оплаты труда, а также они должны возместить ущерб. При этом на каждое дерево выставляется определенная сумма, которая определяется по его параметрам. Кроме того, есть еще и уголовное наказание, если размер нарушений большой».

(АП): В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика