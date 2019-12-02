Камо Мелкумов о запрете вырубки хвойных деревьев: штрафы составляют до 50 минимальных размеров оплаты труда

Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба в Абхазии запретили вырубку елей и пихт.



Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. Заместитель председателя Государственного управления лесного хозяйства РА Камо Мелкумов прокомментировал Апсныпресс Распоряжение премьер-министра Абхазии Валерия Бганба о запрете вырубки елей и пихт.



Как пояснил Камо Мелкумов: «Каждый год Госуправление лесного хозяйства РА, в соответствии с решением Кабинета Министров, к новогодним праздникам обеспечивало елками детские учреждения – сады и школы, а также госучреждения, общественные организации. Но прежде чем приступить к заготовке хвойных деревьев, мы предварительно согласовывали их вырубку с экологами. Есть специальные документы, предписывающие в каких районах страны можно заготавливать молодняк пихтовых и хвойных. На этих участках мы выбирали определённый процент деревьев для вырубки, чтобы не нарушить возобновительную способность леса. Но со временем, все доступные территории были освоены, поэтому в 2015 году Госуправление вышло с инициативой в Кабинет Министров по сохранению возобновительной способности хвойных кривостоев и прекратило заготовку елок в лесном фонде. Кроме того, бывали случаи, когда отдельными людьми проводилась бесконтрольная рубка деревьев».



Камо Мелкумов также сообщил, почему запрещается ввоз в республику пихты без корневой системы: «После того, как начали завозить елки из вне, некоторые умудрялись на территории Абхазии рубить пихту и каким-то образом подделывать разрешительные документы из Российской Федерации. Чтобы этот момент исключить, в страну запрещен ввоз пихты без корневой системы». При этом Меркулов отметил, что Распоряжение не запрещает ввоз на территорию Абхазии срубленной ели из российских питомников. «Елей у нас совсем немного, основным объектом новогодней заготовки является пихта. Дело в том, что еловые леса растут на высокогорье, редко кто может добраться туда, срубить елки и привезти для реализации», - сказал он.



Также Мелкумов ответил на вопрос, почему в Абхазии нет собственных еловых питомников: «Наши ели и пихты отличаются от российских тем, что растут в условиях высокогорий, над уровнем моря 500 метров, в некоторых местах – 700 метров. То есть, для их произрастания должны быть созданы оптимальные условия. А в высокогорье очень сложно создать питомник, потому что высота снежного покрова там достигает нескольких метров. Российские же питомники закладываются на равнине, там и ель другая».



Камо Мелкумов проинформировал о мерах, применяемых к нарушителям запрета по заготовке пихт: «В основных местах реализации новогодних пихт и елок проводятся совместные рейды представителей Госуправления по экологии и охране природы, Госуправления лесного хозяйства, МВД и ОБЭП. По Административному кодексу нарушители штрафуются на сумму до 50 минимальных размеров оплаты труда, должностные лица – до 70 минимальных размеров оплаты труда, а также они должны возместить ущерб. При этом на каждое дерево выставляется определенная сумма, которая определяется по его параметрам. Кроме того, есть еще и уголовное наказание, если размер нарушений большой».



(АП): В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.