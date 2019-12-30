Кама Гогия введена в международный Совет журнала ВАК России «Аудит»

Председатель Госкомитета РА по статистике, доктор экономических наук Кама Гогия прокомментировала событие Апсныпресс.



Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Председатель Госкомитета Абхазии по статистике, доктор экономических наук Кама Гогия введена в состав международного Совета журнала ВАК России «Аудит». Это стало возможным благодаря ее многочисленным публикациям в журнале на актуальные темы экономики.



Кама Гогия отметила: «Наша страна, как независимое государство, представлена впервые на такой известной в экономических кругах информационной площадке, как журнал «Аудит». Проблемы и перспективы Абхазии я смогу доносить на страницах печатного органа, который читают во всех странах Европы. Кроме того, публикация статей в этом журнале является начальной ступенью для последующей защиты докторских или кандидатских работ».

