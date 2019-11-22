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Как сохранить национальную идентичность в глобализирующемся мире обсудили в Сухуме
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12:10, 28 Ноября 2019
Круглый стол организован РОО «Лига друзей Абхазии» при поддержке Министерства демографии и репатриации.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Министерстве демографии и репатриации Абхазии состоялся круглый стол на тему «Сохранение национальной идентичности в глобализирующемся мире. Роль и место диаспор в сохранении национальной культуры». В рамках мероприятия с докладами выступили научные и общественные деятели из Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Дагестана и Калмыкии.
Открывая мероприятие, председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа подчеркнул: «Репатриация – важный вопрос для сохранения абхазской нации. В условиях глобализирующегося мира такие маленькие народы, как абхазский, попадают под влияние инородных массовых культур, которые зачастую разлагают и развращают нацию, лишая ее национальной идентичности. Данный круглый стол является примером того, как представители малых народов могут объединиться для решения проблем демографии».
При этом председатель РОО «Лига друзей Абхазии» Астамур Логуа отметил: «Этот круглый стол является третьим заседанием «Лиги друзей Абхазии», но впервые была поднята тема, связанная с демографией».
По мнению доктора Фасиха Бадерхана, научного сотрудника института Востоковедения РАН, выступившего с докладом об истории кавказской диаспоры Ближнего Востока, переселение массы горцев с Кавказа в Османскую империю стало следствием геополитического противостояния англо-саксонского мира с Российской и Османской империями.
С коллегой согласился руководитель Фонда содействия сохранению историко-культурного наследия «Наследие» (г. Майкоп) Газий Кушукович: «Наши предки виноваты в том, что они поддались провокации со стороны третьих сил, не воспользовались политическими и дипломатическими рычагами для противостояния геополитическим программам англо-саксов и других соседних империй. Поэтому, извлекая уроки истории, мы должны учитывать геополитическую обстановку и отстаивать свои интересы правовым и дипломатическим путем».
О роли религии в сохранении национальной идентичности в условиях глобализации рассказал заместитель председателя общественной организации «Монголы 21 века», журналист Лари Илишкин: «Если в народе начался процесс консолидации, то всегда найдутся силы, которым этот процесс не понравится. Если в данном обществе существуют религиозные различия, то они могут быть использованы этими силами для остановки процесса консолидации. У нас в Калмыкии существовали конфликты между буддистами и тенгриянцами. Мы решили эту проблему просвещением, потому что человек, плохо знающий свою религию, становится источником агрессии. Причиной появления агрессивно настроенных сект в религии является отсутствие должного просвещения представителей данной конфессии».
По итогам круглого стола была подписана Резолюция о культурно-просветительском, научно-методическом и ресурсном сотрудничестве представителей диаспор.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Министерстве демографии и репатриации Абхазии состоялся круглый стол на тему «Сохранение национальной идентичности в глобализирующемся мире. Роль и место диаспор в сохранении национальной культуры». В рамках мероприятия с докладами выступили научные и общественные деятели из Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Дагестана и Калмыкии.
Открывая мероприятие, председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа подчеркнул: «Репатриация – важный вопрос для сохранения абхазской нации. В условиях глобализирующегося мира такие маленькие народы, как абхазский, попадают под влияние инородных массовых культур, которые зачастую разлагают и развращают нацию, лишая ее национальной идентичности. Данный круглый стол является примером того, как представители малых народов могут объединиться для решения проблем демографии».
При этом председатель РОО «Лига друзей Абхазии» Астамур Логуа отметил: «Этот круглый стол является третьим заседанием «Лиги друзей Абхазии», но впервые была поднята тема, связанная с демографией».
По мнению доктора Фасиха Бадерхана, научного сотрудника института Востоковедения РАН, выступившего с докладом об истории кавказской диаспоры Ближнего Востока, переселение массы горцев с Кавказа в Османскую империю стало следствием геополитического противостояния англо-саксонского мира с Российской и Османской империями.
С коллегой согласился руководитель Фонда содействия сохранению историко-культурного наследия «Наследие» (г. Майкоп) Газий Кушукович: «Наши предки виноваты в том, что они поддались провокации со стороны третьих сил, не воспользовались политическими и дипломатическими рычагами для противостояния геополитическим программам англо-саксов и других соседних империй. Поэтому, извлекая уроки истории, мы должны учитывать геополитическую обстановку и отстаивать свои интересы правовым и дипломатическим путем».
О роли религии в сохранении национальной идентичности в условиях глобализации рассказал заместитель председателя общественной организации «Монголы 21 века», журналист Лари Илишкин: «Если в народе начался процесс консолидации, то всегда найдутся силы, которым этот процесс не понравится. Если в данном обществе существуют религиозные различия, то они могут быть использованы этими силами для остановки процесса консолидации. У нас в Калмыкии существовали конфликты между буддистами и тенгриянцами. Мы решили эту проблему просвещением, потому что человек, плохо знающий свою религию, становится источником агрессии. Причиной появления агрессивно настроенных сект в религии является отсутствие должного просвещения представителей данной конфессии».
По итогам круглого стола была подписана Резолюция о культурно-просветительском, научно-методическом и ресурсном сотрудничестве представителей диаспор.
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