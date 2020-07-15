В Абхазию приедут представители Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Минздрава Краснодарского края.



Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. 20 июля в Минздраве России состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Каграманяном.



Как сообщает пресс-служба МИД РА, Каграманян и Кове обсудили вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19.



Стороны договорились о направлении в республику Абхазия группы специалистов из представителей Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведения мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции Covid-19.



