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Каграманян и Кове обсудили вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции

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15:08, 21 Июля 2020
Каграманян и Кове обсудили вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции
В Абхазию приедут представители Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Минздрава Краснодарского края.

Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. 20 июля в Минздраве России состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Каграманяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Каграманян и Кове обсудили вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19.

Стороны договорились о направлении в  республику  Абхазия группы специалистов из представителей Минздрава РФ,  Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведения мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции Covid-19.


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