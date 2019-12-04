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Кабмин утвердил Целевую программу Минздрава по развитию заместительной почечной терапии
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12:50, 10 Декабря 2019
Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров РА.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министра РА утверждена Целевая программа на 2020 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».
В документе указано, что цель ЦП - повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, задачи – повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В ЦП предусмотрена реализация конкретных мероприятий: «Формирование заявок на приобретение расходного материала и предоставление их в Минздрав РА, приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа в отделении гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с ХПН».
Финансирование ЦП осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2020 году в размере 60 млн рублей.
В паспорте ЦП подчеркивается: «Рост количества больных с почечной недостаточностью соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек, в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. Количество больных с ХПН, находящихся на заместительной почечной терапии, в РА выросло с 23 человек в 2012 году до 65 человек в 2019 году. За 7 лет число больных, нуждающихся в гемодиализе, увеличилось практически вдвое, не считая умерших. По прогнозам, количество больных с ХПН, нуждающихся в ЗПТ, увеличится, и к 2020 году составит около 65-70 человек (включая экстренную помощь). Такая динамика свидетельствует о необходимости увеличения мощности отделения гемодиализа (увеличение количества смен, диализных залов, при возможности – открытие нового диализного центра, который будет соответствовать санитарно-эпидемиологическому режиму в полной мере) и достаточными расходными материалами для организации полноценной работы по оказанию квалифицированной медицинской помощи».
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министра РА утверждена Целевая программа на 2020 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».
В документе указано, что цель ЦП - повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, задачи – повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В ЦП предусмотрена реализация конкретных мероприятий: «Формирование заявок на приобретение расходного материала и предоставление их в Минздрав РА, приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа в отделении гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с ХПН».
Финансирование ЦП осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2020 году в размере 60 млн рублей.
В паспорте ЦП подчеркивается: «Рост количества больных с почечной недостаточностью соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек, в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. Количество больных с ХПН, находящихся на заместительной почечной терапии, в РА выросло с 23 человек в 2012 году до 65 человек в 2019 году. За 7 лет число больных, нуждающихся в гемодиализе, увеличилось практически вдвое, не считая умерших. По прогнозам, количество больных с ХПН, нуждающихся в ЗПТ, увеличится, и к 2020 году составит около 65-70 человек (включая экстренную помощь). Такая динамика свидетельствует о необходимости увеличения мощности отделения гемодиализа (увеличение количества смен, диализных залов, при возможности – открытие нового диализного центра, который будет соответствовать санитарно-эпидемиологическому режиму в полной мере) и достаточными расходными материалами для организации полноценной работы по оказанию квалифицированной медицинской помощи».
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