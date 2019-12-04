Кабмин утвердил Целевую программу Минздрава по развитию заместительной почечной терапии

Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров РА.



Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министра РА утверждена Целевая программа на 2020 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».



В документе указано, что цель ЦП - повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, задачи – повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В ЦП предусмотрена реализация конкретных мероприятий: «Формирование заявок на приобретение расходного материала и предоставление их в Минздрав РА, приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа в отделении гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с ХПН».

Финансирование ЦП осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2020 году в размере 60 млн рублей.



В паспорте ЦП подчеркивается: «Рост количества больных с почечной недостаточностью соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек, в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. Количество больных с ХПН, находящихся на заместительной почечной терапии, в РА выросло с 23 человек в 2012 году до 65 человек в 2019 году. За 7 лет число больных, нуждающихся в гемодиализе, увеличилось практически вдвое, не считая умерших. По прогнозам, количество больных с ХПН, нуждающихся в ЗПТ, увеличится, и к 2020 году составит около 65-70 человек (включая экстренную помощь). Такая динамика свидетельствует о необходимости увеличения мощности отделения гемодиализа (увеличение количества смен, диализных залов, при возможности – открытие нового диализного центра, который будет соответствовать санитарно-эпидемиологическому режиму в полной мере) и достаточными расходными материалами для организации полноценной работы по оказанию квалифицированной медицинской помощи».

