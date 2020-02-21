Кабмин продлил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для новорожденных

Конкурсная комиссия Аппарата Кабмина будет принимать заявки на участие в конкурсе с 20 февраля по 2 марта 2020 года.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия объявил о продлении конкурса по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорожденных. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.



В сообщении говорится, что конкурсная комиссия Аппарата Кабмина будет принимать заявки на участие в конкурсе с 20 февраля по 2 марта 2020 года. Максимальная стоимость автомобиля для нужд Республиканской детской больницы – 9 050 700 рублей. Победителем признают участника, предложившего наименьшую стоимость автомобиля с учётом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации.



Итоги конкурса будут подведены не позднее 9 марта 2020 года.



(АП): Приобретение автомобиля за счёт средств Республиканского бюджета предусмотрено целевой программой «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений», утверждённой 10 декабря 2019 года в ходе заседания Правительства. Общий объем финансирования программы составил 15 000 000 рублей.