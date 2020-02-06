Кабмин Абхазии объявил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорождённых

Победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость автомобиля с учетом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации.



Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия объявил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорождённых AVIATOR с аппаратом искусственной вентиляции лёгких HAMILTON T1. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.



Как отмечается в сообщении, приобретение автомобиля за счёт средств Республиканского бюджета предусмотрено целевой программой «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений», утверждённой 10 декабря 2019 года в ходе заседания Кабмина.



Общий объем финансирования Программы составил 15 000 000 рублей.



Большая часть средств Программы предусмотрена для приобретения автотранспортных средств на нужды подведомственных организаций Министерству здравоохранения и социального обеспечения.



Максимальная стоимость автомобиля для нужд Республиканской детской больницы – 9 050 700 рублей.



О необходимости приобретения реанимационного комплекса Апсныпресс рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Так, по его словам, речь идет о реанимобиле для осуществления транспортировки новорожденных в условиях транспортного инкубатора со встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких новорожденных, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, как внутри республики, так и за ее пределами.

Цахнакия пояснил: «Например, когда рождаются дети с различными патологиями, мы отправляем их в Сочи или Краснодар, для этого нужен и специальный транспорт, чтобы в ходе транспортировки обеспечить жизнедеятельность ребенка. Ранее нам приходилось вызывать реанимобиль из Сочи».



(АП): Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться Конкурсной комиссией Аппарата Кабмина с 4 по 14 февраля 2020 года.

Победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость автомобиля с учетом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 февраля 2020 года.

