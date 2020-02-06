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Кабмин Абхазии объявил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорождённых
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15:31, 6 Февраля 2020
Победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость автомобиля с учетом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия объявил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорождённых AVIATOR с аппаратом искусственной вентиляции лёгких HAMILTON T1. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.
Как отмечается в сообщении, приобретение автомобиля за счёт средств Республиканского бюджета предусмотрено целевой программой «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений», утверждённой 10 декабря 2019 года в ходе заседания Кабмина.
Общий объем финансирования Программы составил 15 000 000 рублей.
Большая часть средств Программы предусмотрена для приобретения автотранспортных средств на нужды подведомственных организаций Министерству здравоохранения и социального обеспечения.
Максимальная стоимость автомобиля для нужд Республиканской детской больницы – 9 050 700 рублей.
О необходимости приобретения реанимационного комплекса Апсныпресс рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.
Так, по его словам, речь идет о реанимобиле для осуществления транспортировки новорожденных в условиях транспортного инкубатора со встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких новорожденных, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, как внутри республики, так и за ее пределами.
Цахнакия пояснил: «Например, когда рождаются дети с различными патологиями, мы отправляем их в Сочи или Краснодар, для этого нужен и специальный транспорт, чтобы в ходе транспортировки обеспечить жизнедеятельность ребенка. Ранее нам приходилось вызывать реанимобиль из Сочи».
(АП): Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться Конкурсной комиссией Аппарата Кабмина с 4 по 14 февраля 2020 года.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость автомобиля с учетом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 февраля 2020 года.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия объявил конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорождённых AVIATOR с аппаратом искусственной вентиляции лёгких HAMILTON T1. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.
Как отмечается в сообщении, приобретение автомобиля за счёт средств Республиканского бюджета предусмотрено целевой программой «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений», утверждённой 10 декабря 2019 года в ходе заседания Кабмина.
Общий объем финансирования Программы составил 15 000 000 рублей.
Большая часть средств Программы предусмотрена для приобретения автотранспортных средств на нужды подведомственных организаций Министерству здравоохранения и социального обеспечения.
Максимальная стоимость автомобиля для нужд Республиканской детской больницы – 9 050 700 рублей.
О необходимости приобретения реанимационного комплекса Апсныпресс рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.
Так, по его словам, речь идет о реанимобиле для осуществления транспортировки новорожденных в условиях транспортного инкубатора со встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких новорожденных, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, как внутри республики, так и за ее пределами.
Цахнакия пояснил: «Например, когда рождаются дети с различными патологиями, мы отправляем их в Сочи или Краснодар, для этого нужен и специальный транспорт, чтобы в ходе транспортировки обеспечить жизнедеятельность ребенка. Ранее нам приходилось вызывать реанимобиль из Сочи».
(АП): Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться Конкурсной комиссией Аппарата Кабмина с 4 по 14 февраля 2020 года.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость автомобиля с учетом соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации. Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 февраля 2020 года.
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