Кабинет здорового ребенка открылся в Сухуме

В здании Cухумской городской детской поликлиники открылся кабинет здорового ребенка.



Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. В рамках сотрудничества с Cухумской городской детской поликлиникой, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказал помощь в организации кабинета здорового ребенка.



Глава Сухумского офиса детского фонда ЮНИСЕФ Уильям Хэнлон отметил, что на создание кабинета, включая весь необходимый инвентарь, ушло около 10 тысяч долларов. «Открытие кабинета – очень важное событие. И я рад, что сегодня оно свершилось. Здоровье детей – самый главный вопрос во всем мире», – сказал он.



Со своей стороны, главный врач Детской городской поликлиники Ада Абухба рассказала о работе кабинета: «Он помогает в работе с родителями. Здесь мы рассказываем, используя наглядные пособия, как ухаживать за ребенком, о правильном питании, о технике грудного вскармливания, готовке прикорма, показываем технику грудничкового плавания. Большую помощь нам оказал ЮНИСЕФ, за счет которого был произведен ремонт, передан необходимый инвентарь и учебные пособия для организации консультативной работы с родителями. Теперь к нам могут прийти мамочки и побеседовать со своим участковым врачом».



Помимо консультативной работы с родителями, Кабинет здорового ребенка будет выполнять роль организационно-методического ресурсного центра по проведению образовательной работы среди медицинских работников по вопросам охраны здоровья детей раннего возраста.

