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К 18:00 по всей республике проголосовало 48,48% избирателей

326
18:28, 25 Августа 2019
К 18:00 по всей республике проголосовало 48,48% избирателей
В Абхазии проходят выборы Президента РА.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии проинформировали о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.

Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа сообщила, что на 18:00 явка избирателей составила 48,48% – это 61 тысяча 20 человек.

При этом председатель ЦИК Тамаз Гогия привел сравнительные данные выборов Президента Абхазии в 2014 году: «Тогда, к 18:00 явка составляла 55, 84%. Есть отставание». По его словам, отстаёт, прежде всего, Гагрский район. «Это может быть связано с тем, что Гагрский район очень задействован в туристической сфере. Мы надеемся, что к концу дня выборов ситуация изменится», – сказал Гогия.

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