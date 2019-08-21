К 18:00 по всей республике проголосовало 48,48% избирателей

В Абхазии проходят выборы Президента РА.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии проинформировали о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.



Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа сообщила, что на 18:00 явка избирателей составила 48,48% – это 61 тысяча 20 человек.



При этом председатель ЦИК Тамаз Гогия привел сравнительные данные выборов Президента Абхазии в 2014 году: «Тогда, к 18:00 явка составляла 55, 84%. Есть отставание». По его словам, отстаёт, прежде всего, Гагрский район. «Это может быть связано с тем, что Гагрский район очень задействован в туристической сфере. Мы надеемся, что к концу дня выборов ситуация изменится», – сказал Гогия.

