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К 15:00 явка избирателей по республике во втором туре выборов Президента Абхазии составила 38,41%
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15:35, 8 Сентября 2019
Порог явки на повторном голосовании по выборам Президента РА пройден.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования во втором туре выборов Президента Абхазии.
Так, по информации Лабахуа, на повторном голосовании к 15:00 проголосовало 48 тысяч 614 человек.
При этом председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «Порог явки пройден! К 15:00 на повторном голосовании по выборам Президента Абхазии проголосовало 38,41% избирателей».
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования во втором туре выборов Президента Абхазии.
Так, по информации Лабахуа, на повторном голосовании к 15:00 проголосовало 48 тысяч 614 человек.
При этом председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «Порог явки пройден! К 15:00 на повторном голосовании по выборам Президента Абхазии проголосовало 38,41% избирателей».
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