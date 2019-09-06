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К 15:00 явка избирателей по республике во втором туре выборов Президента Абхазии составила 38,41%

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15:35, 8 Сентября 2019
К 15:00 явка избирателей по республике во втором туре выборов Президента Абхазии составила 38,41%
Порог явки на повторном голосовании по выборам Президента РА пройден.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования во втором туре выборов Президента Абхазии.

Так, по информации Лабахуа, на повторном голосовании к 15:00 проголосовало 48 тысяч 614 человек.

При этом председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул: «Порог явки пройден! К 15:00 на повторном голосовании по выборам Президента Абхазии проголосовало 38,41% избирателей».


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