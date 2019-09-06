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К 12:00 явка избирателей по республике составила 19%

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12:37, 8 Сентября 2019
К 12:00 явка избирателей по республике составила 19%
Продолжается повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования.

Так, по информации Лабахуа: «Общее число избирателей по республике составляет 125 тысяч 401, к 12:00 проголосовало 23 тысячи 830 человек, процент явки составил 19%».

При этом, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия напомнил, что в первом туре, в аналогичный период, явка составляла 19,27%. Нарушений избирательного процесса не зафиксировано.


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