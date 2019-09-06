12:37, 8 Сентября 2019 78
11:58, 8 Сентября 2019 98
10:35, 8 Сентября 2019 248
10:14, 8 Сентября 2019 280
11:09, 6 Сентября 2019 1336
19:27, 5 Сентября 2019 605
16:59, 5 Сентября 2019 368
15:38, 5 Сентября 2019 819
13:28, 5 Сентября 2019 465
19:19, 4 Сентября 2019 1056
16:11, 4 Сентября 2019 457
12:29, 4 Сентября 2019 536
11:21, 4 Сентября 2019 450
15:25, 3 Сентября 2019 847
15:00, 3 Сентября 2019 445
14:34, 3 Сентября 2019 1112
13:17, 3 Сентября 2019 706
11:14, 3 Сентября 2019 675
16:40, 2 Сентября 2019 480
16:24, 2 Сентября 2019 1217
16:12, 2 Сентября 2019 426
15:54, 2 Сентября 2019 410
15:27, 2 Сентября 2019 492
13:36, 2 Сентября 2019 772
12:02, 2 Сентября 2019 679
Популярное
06.09.2019 1338
03.09.2019 1112
04.09.2019 1056
03.09.2019 848
05.09.2019 819
03.09.2019 706
К 12:00 явка избирателей по республике составила 19%
74
12:37, 8 Сентября 2019
Продолжается повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования.
Так, по информации Лабахуа: «Общее число избирателей по республике составляет 125 тысяч 401, к 12:00 проголосовало 23 тысячи 830 человек, процент явки составил 19%».
При этом, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия напомнил, что в первом туре, в аналогичный период, явка составляла 19,27%. Нарушений избирательного процесса не зафиксировано.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии РА Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования.
Так, по информации Лабахуа: «Общее число избирателей по республике составляет 125 тысяч 401, к 12:00 проголосовало 23 тысячи 830 человек, процент явки составил 19%».
При этом, председатель ЦИК РА Тамаз Гогия напомнил, что в первом туре, в аналогичный период, явка составляла 19,27%. Нарушений избирательного процесса не зафиксировано.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.