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Изменить судьбу маленького Саши может каждый: открыт срочный сбор средств на лечение мальчика
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13:02, 25 Марта 2020
Необходимая сумма на двухнедельную госпитализацию - 227 180 рублей.
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл срочный сбор средств на лечение десятилетнего Александра Калайджана с диагнозом Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей.
Как отмечается в сообщении Фонда, многие уже знакомы с историей болезни Саши. В 2017 году, на первый курс лечения в ИМТ Москвы, была собрана необходимая сумма в размере 200 000 рублей.
Саша смог пройти полный двухнедельный курс обследования и восстановительного лечения, на фоне которого значительно снизился тонус мышц в нижних конечностях, он стал увереннее стоять у опоры и активнее ходить с поддержкой.
Сейчас мальчику необходимо продолжить восстановительное лечение в ИМТ Москвы.
Цель данной госпитализации: снижение патологического тонуса мышц; увеличение объема движений и общей двигательной активности; развитие отсутствующих двигательных навыков; стимуляция и развитие речевой функции; улучшение функции зрительного анализатора; улучшение психоэмоционального состояния.
Необходимая сумма на двухнедельную госпитализацию - 227 180 рублей.
Эта сумма неподъемная для многодетной семьи, где единственным кормильцем является отец.
Именно сейчас каждый из нас может изменить судьбу Саши, сделать его счастливым.
Призываем каждого помочь мальчику, пока у него есть шанс на выздоровление.
Вы можете помочь следующими способами:
если вы в Абхазии: услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл срочный сбор средств на лечение десятилетнего Александра Калайджана с диагнозом Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей.
Как отмечается в сообщении Фонда, многие уже знакомы с историей болезни Саши. В 2017 году, на первый курс лечения в ИМТ Москвы, была собрана необходимая сумма в размере 200 000 рублей.
Саша смог пройти полный двухнедельный курс обследования и восстановительного лечения, на фоне которого значительно снизился тонус мышц в нижних конечностях, он стал увереннее стоять у опоры и активнее ходить с поддержкой.
Сейчас мальчику необходимо продолжить восстановительное лечение в ИМТ Москвы.
Цель данной госпитализации: снижение патологического тонуса мышц; увеличение объема движений и общей двигательной активности; развитие отсутствующих двигательных навыков; стимуляция и развитие речевой функции; улучшение функции зрительного анализатора; улучшение психоэмоционального состояния.
Необходимая сумма на двухнедельную госпитализацию - 227 180 рублей.
Эта сумма неподъемная для многодетной семьи, где единственным кормильцем является отец.
Именно сейчас каждый из нас может изменить судьбу Саши, сделать его счастливым.
Призываем каждого помочь мальчику, пока у него есть шанс на выздоровление.
Вы можете помочь следующими способами:
если вы в Абхазии: услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
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