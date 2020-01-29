Изменены цифры общего допустимого улова водных биологических ресурсов

Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров РА.



Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА внесены изменения в Постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».



Так, согласно принятому Постановлению, прогноз запаса основного промыслового вида – хамсы в путину 2019-2020 гг. оценивается как «средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается как преимущественно мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см». При этом, ранее квоты улова хамсы увеличены с 35 000 тонн до 75 000 т. Таким образом, общая цифра ОДУ увеличилась с 36 018 до 76 018 т рыбы.



В документе утверждены следующие цифры ОДУ:



«Хамса: прогноз запаса – 120 000 т, общий допустимый улов – 75 000 т, рекомендуемые квоты – 75 000 т.



Ставрида: прогноз запаса – 1 200 т, общий улов – 250 т, рекомендуемые квоты – 230 т.



Барабуля: прогноз запаса – 700 т, общий улов – 140 т, рекомендуемые квоты – 120 т.



Шпрот (килька): прогноз запаса – 1 000 т, общий улов – 330 т, рекомендуемые квоты – 330 т.



Кефали: прогноз запаса – 500 т, общий улов – 110 т, рекомендуемые квоты – 110 т.



Мерланг: прогноз запаса – 450 т, общий улов – 100 т, рекомендуемые квоты – 100 т.



Катран: прогноз запаса – 25 т.



Камбала-калкан: прогноз запаса – 80 т, общий улов – 10 т, рекомендуемые квоты – 8 т.



Скаты (морская лиса и морской кот): прогноз запаса – 160 т, общий улов – 30 т, рекомендуемые квоты – 30 т.



Смарида: прогноз запаса – 360 т, общий улов – 65 т, рекомендуемые квоты – 65 т.



Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки): прогноз запаса – 120 т, общий улов – 3 т, рекомендуемые квоты – 25 т.



Всего: прогноз запаса – 124 585 т, общий улов – 76 065 т, рекомендуемые квоты – 76 018 т».

