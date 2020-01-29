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Изменены цифры общего допустимого улова водных биологических ресурсов

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14:29, 31 Января 2020
Изменены цифры общего допустимого улова водных биологических ресурсов
Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров РА.

Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА внесены изменения в Постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».

Так, согласно принятому Постановлению, прогноз запаса основного промыслового вида – хамсы в путину 2019-2020 гг. оценивается как «средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается как преимущественно мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см». При этом, ранее квоты улова хамсы увеличены с 35 000 тонн до 75 000 т. Таким образом, общая цифра ОДУ увеличилась с 36 018 до 76 018 т рыбы.

В документе утверждены следующие цифры ОДУ:

«Хамса: прогноз запаса – 120 000 т, общий допустимый улов – 75 000 т, рекомендуемые квоты – 75 000 т.

Ставрида: прогноз запаса – 1 200 т, общий улов – 250 т, рекомендуемые квоты – 230 т.

Барабуля: прогноз запаса – 700 т, общий улов – 140 т, рекомендуемые квоты – 120 т.

Шпрот (килька): прогноз запаса – 1 000 т, общий улов – 330 т, рекомендуемые квоты – 330 т.

Кефали: прогноз запаса – 500 т, общий улов – 110 т, рекомендуемые квоты – 110 т.

Мерланг: прогноз запаса – 450 т, общий улов – 100 т, рекомендуемые квоты – 100 т.

Катран: прогноз запаса – 25 т.

Камбала-калкан: прогноз запаса – 80 т, общий улов – 10 т, рекомендуемые квоты – 8 т.

Скаты (морская лиса и морской кот): прогноз запаса – 160 т, общий улов – 30 т, рекомендуемые квоты – 30 т.

Смарида: прогноз запаса – 360 т, общий улов – 65 т, рекомендуемые квоты – 65 т.

Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки): прогноз запаса – 120 т, общий улов – 3 т, рекомендуемые квоты – 25 т.

Всего: прогноз запаса – 124 585 т, общий улов – 76 065 т, рекомендуемые квоты – 76 018 т».

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