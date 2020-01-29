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Изменены цифры общего допустимого улова водных биологических ресурсов
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14:29, 31 Января 2020
Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров РА.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА внесены изменения в Постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».
Так, согласно принятому Постановлению, прогноз запаса основного промыслового вида – хамсы в путину 2019-2020 гг. оценивается как «средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается как преимущественно мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см». При этом, ранее квоты улова хамсы увеличены с 35 000 тонн до 75 000 т. Таким образом, общая цифра ОДУ увеличилась с 36 018 до 76 018 т рыбы.
В документе утверждены следующие цифры ОДУ:
«Хамса: прогноз запаса – 120 000 т, общий допустимый улов – 75 000 т, рекомендуемые квоты – 75 000 т.
Ставрида: прогноз запаса – 1 200 т, общий улов – 250 т, рекомендуемые квоты – 230 т.
Барабуля: прогноз запаса – 700 т, общий улов – 140 т, рекомендуемые квоты – 120 т.
Шпрот (килька): прогноз запаса – 1 000 т, общий улов – 330 т, рекомендуемые квоты – 330 т.
Кефали: прогноз запаса – 500 т, общий улов – 110 т, рекомендуемые квоты – 110 т.
Мерланг: прогноз запаса – 450 т, общий улов – 100 т, рекомендуемые квоты – 100 т.
Катран: прогноз запаса – 25 т.
Камбала-калкан: прогноз запаса – 80 т, общий улов – 10 т, рекомендуемые квоты – 8 т.
Скаты (морская лиса и морской кот): прогноз запаса – 160 т, общий улов – 30 т, рекомендуемые квоты – 30 т.
Смарида: прогноз запаса – 360 т, общий улов – 65 т, рекомендуемые квоты – 65 т.
Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки): прогноз запаса – 120 т, общий улов – 3 т, рекомендуемые квоты – 25 т.
Всего: прогноз запаса – 124 585 т, общий улов – 76 065 т, рекомендуемые квоты – 76 018 т».
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА внесены изменения в Постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».
Так, согласно принятому Постановлению, прогноз запаса основного промыслового вида – хамсы в путину 2019-2020 гг. оценивается как «средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается как преимущественно мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см». При этом, ранее квоты улова хамсы увеличены с 35 000 тонн до 75 000 т. Таким образом, общая цифра ОДУ увеличилась с 36 018 до 76 018 т рыбы.
В документе утверждены следующие цифры ОДУ:
«Хамса: прогноз запаса – 120 000 т, общий допустимый улов – 75 000 т, рекомендуемые квоты – 75 000 т.
Ставрида: прогноз запаса – 1 200 т, общий улов – 250 т, рекомендуемые квоты – 230 т.
Барабуля: прогноз запаса – 700 т, общий улов – 140 т, рекомендуемые квоты – 120 т.
Шпрот (килька): прогноз запаса – 1 000 т, общий улов – 330 т, рекомендуемые квоты – 330 т.
Кефали: прогноз запаса – 500 т, общий улов – 110 т, рекомендуемые квоты – 110 т.
Мерланг: прогноз запаса – 450 т, общий улов – 100 т, рекомендуемые квоты – 100 т.
Катран: прогноз запаса – 25 т.
Камбала-калкан: прогноз запаса – 80 т, общий улов – 10 т, рекомендуемые квоты – 8 т.
Скаты (морская лиса и морской кот): прогноз запаса – 160 т, общий улов – 30 т, рекомендуемые квоты – 30 т.
Смарида: прогноз запаса – 360 т, общий улов – 65 т, рекомендуемые квоты – 65 т.
Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки): прогноз запаса – 120 т, общий улов – 3 т, рекомендуемые квоты – 25 т.
Всего: прогноз запаса – 124 585 т, общий улов – 76 065 т, рекомендуемые квоты – 76 018 т».
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