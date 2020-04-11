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Избранный Президент поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения
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20:03, 18 Апреля 2020
«В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела»,- отметил Аслан Бжания.
Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Избранный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения - Пасхой.
«Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.
Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни»,- говорится в поздравлении.
Аслан Бжания обратился к соотечественникам: «Дорогие соотечественники!
Обращаюсь к вам с убедительной просьбой, прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов-оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей. Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним.
Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Да хранит Господь нашу любимую Абхазию! Ҽааныбзиала!»
Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Избранный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения - Пасхой.
«Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.
Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни»,- говорится в поздравлении.
Аслан Бжания обратился к соотечественникам: «Дорогие соотечественники!
Обращаюсь к вам с убедительной просьбой, прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов-оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей. Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним.
Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Да хранит Господь нашу любимую Абхазию! Ҽааныбзиала!»
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