Избранный Президент поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения

«В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела»,- отметил Аслан Бжания.



Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Избранный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения - Пасхой.



«Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.



Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни»,- говорится в поздравлении.



Аслан Бжания обратился к соотечественникам: «Дорогие соотечественники!



Обращаюсь к вам с убедительной просьбой, прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов-оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей. Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Да хранит Господь нашу любимую Абхазию! Ҽааныбзиала!»

