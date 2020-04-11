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Избранный Президент поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения

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20:03, 18 Апреля 2020
Избранный Президент поздравил православных Абхазии с наступающим праздником Христова Воскресения
«В эти  светлые праздничные дни сердца  верующих  наполняются любовью к ближним,  искренним желанием творить  богоугодные  дела»,- отметил Аслан Бжания.

Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Избранный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных Абхазии с наступающим праздником  Христова Воскресения - Пасхой.

«Этот величайший праздник   символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость.  В эти  светлые праздничные дни сердца  верующих  наполняются любовью к ближним,  искренним желанием творить  богоугодные  дела. 

Праздник Пасхи (Амшаҧы)  для нашего народа  во все времена  был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями,  многие посещали православные храмы.  К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы  вынуждены внести изменения в привычный  уклад жизни»,- говорится в поздравлении. 

Аслан Бжания обратился к соотечественникам: «Дорогие соотечественники! 

Обращаюсь  к вам с  убедительной просьбой, прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов-оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей. Уверен, что это испытание,  которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы  выдержим достойно.  Как верующий человек не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним. 
Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Да хранит Господь нашу  любимую Абхазию! Ҽааныбзиала!»

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