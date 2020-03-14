Из Резервного фонда Кабмина Абхазии планируют потратить 14 091 836 рублей

Принято Постановление об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров.







Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия было принято Постановление об использовании средств Резервного фонда Кабмина РА.







Представляя документ, руководитель Аппарата Кабмина РА Давид Сангулия назвал цифры: «Минфину РА направить средства на финансирование: - Государственному управлению РА по строительству – 332 920 рублей на устройство дренажа на территории Республиканской санитарно–бактериологической лаборатории г. Сухум ГСЭС и СО РА; 7 113 856 рублей – на проведение капитального ремонта ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 220 000 рублей – на строительство навеса для установки тепловизора на КПП Псоу, в целях защиты населения и распространения на территории РА коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV; - Государственной ветеринарной службе РА в размере - 200 000 рублей для выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков, шакалов и лис; – Аппарату Кабмина РА – 58 003 рубля для ОО «Абхазский союз ветеранов Афганистана» на организацию торжественного приема гостей и ветеранов боевых действий в Республике Афганистан в связи с 31–й годовщиной вывода советских войск из Афганистана; – Министерству просвещения РА – 5 767 057 рублей на поставку оборудования и мебели для средней школы №3 города Гудаута; 400 000 рублей – на приобретение специального спортивного инвентаря, необходимого для секции тхэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы». «Данным решением предполагается расходование средств Резерва Кабинета Министров РА в сумме 14 миллионов 91 тысяча 836 рублей», - подытожил Сангулия.