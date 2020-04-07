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Из Абхазии в Россию, в связи с закрытием границы, вернулись 6 252 человека

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15:22, 13 Апреля 2020
Из Абхазии в Россию, в связи с закрытием границы, вернулись 6 252 человека
Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Больше всего людей вернулись в регионы Южного федерального округа, в связи с закрытием границ, из Абхазии. Об этом сообщает информационный портал SMnews, со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении приводятся цифры вернувшихся туристов, которым пришлось пройти самоизоляцию. На первом месте количество людей, приехавших из Республики Абхазия – 6 252 человека. На втором месте Украина – 4 769, на третьем - Турция – 1 245.

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